MSP Summit – autunno 2026
28 - 30 settembre – Orlando, Florida
Un’unica piattaforma. Più controllo. Meno caos
Visita Splashtop allo Stand n. 405 per scoprire come gli MSPs possono automatizzare le operazioni sugli endpoint, risolvere i problemi più rapidamente e rafforzare la sicurezza degli endpoint attraverso un'unica piattaforma unificata.
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*Offerta valida solo per partner di canale qualificati (MSPs, agenti, rivenditori, integratori e consulenti degli utenti finali) fino a venerdì 25 settembre 2026 alle 23:59 ET. Per ricevere lo sconto è necessario utilizzare il codice. Non trasferibile. Non valida per registrazioni già pagate.