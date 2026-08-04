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MSP Summit – autunno 2026

28 - 30 settembre – Orlando, Florida

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Un’unica piattaforma. Più controllo. Meno caos

Visita Splashtop allo Stand n. 405 per scoprire come gli MSPs possono automatizzare le operazioni sugli endpoint, risolvere i problemi più rapidamente e rafforzare la sicurezza degli endpoint attraverso un'unica piattaforma unificata. 

Offerta esclusiva per la registrazione*: 

  • Pass gratuito per Expo + keynote  

  • $279 Summit Pass — Accesso completo 

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*Offerta valida solo per partner di canale qualificati (MSPs, agenti, rivenditori, integratori e consulenti degli utenti finali) fino a venerdì 25 settembre 2026 alle 23:59 ET. Per ricevere lo sconto è necessario utilizzare il codice. Non trasferibile. Non valida per registrazioni già pagate. 

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