Splashtop è entusiasta di partecipare anche quest'anno alla Freshworks Refresh!
Splashtop è molto entusiasta di essere presente a Freshworks Refresh anche quest'anno! Il nostro team non vede l'ora di presentare l'integrazione SOS e Freshworks di Splashtop , che consente ai tecnici Freshdesk e Freshservice di lanciare una sessione remota dall'interno del ticket. Con Splashtop SOS, i professionisti IT possono accedere in remoto ai dispositivi dell'utente finale su richiesta, risolvere i problemi e risolvere rapidamente i problemi.
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