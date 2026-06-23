ChannelNext Virtual: Scala il tuo business della sicurezza informatica
19 maggio 2021 – Online
Unisciti a Splashtop all'evento ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business!
Partecipa a Splashtop all'evento ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business! In questa discussione del panel, affronteranno argomenti come i pro e i contro della costruzione di una pratica di sicurezza interna. Guarda Vivian Dang fare una breve presentazione sul perché Splashtop offre le soluzioni di accesso remoto più sicure per MSPs.