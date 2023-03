Alternativa a SolarWinds Take Control - Splashtop SOS

Splashtop SOS Unlimited €31 /mese per utente simultaneo (fatturazione annuale) Accesso supervisionato a Windows, Mac, iOS e Android per fornire teleassistenza Un numero illimitato di endpoint per l'accesso non supervisionato Solo €369 per tecnico simultaneo/anno

SolarWinds adotta Control Plus $45 /mese per utente simultaneo (fatturazione annuale) Accesso supervisionato a Windows, Mac, iOS e Android per fornire teleassistenza Solo 500 endpoint per l'accesso non supervisionato $540 per tecnico simultaneo/anno