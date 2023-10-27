GoToAssist Pricing Comparison

Confronto tra i prezzi di GoToAssist
Risparmia il 70% o più scegliendo Splashtop invece di GoToAssist
I prezzi di GoToAssist sono troppo alti?
E se ti dicessimo che non devi pagare un occhio della testa per una soluzione di assistenza remota? Se attualmente utilizzi GoToAssist, sai bene quanto sia costoso, dato che il suo prezzo parte da 49 €/mese (senza contare il componente aggiuntivo che dovrai acquistare per supportare i dispositivi mobili).
Se confronti i prezzi di GoToAssist con quelli di Splashtop Remote Support, scoprirai che Splashtop può farti risparmiare il 70% o più. Splashtop ti offre un miglior rapporto qualità/prezzo e un maggior numero di funzioni.
Confronta il costo tra Splashtop e GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
A partire da
244 €/anno
588 €/anno
Supporto per dispositivi mobili (iOS e Android)
Incluso GRATIS
Un extra di $240 all'anno per agente
Totale, incluso il supporto per i dispositivi mobili, a partire da
244 €/anno
756 €/anno
Se hai bisogno di assistenza per i dispositivi mobili, scegliendo Splashtop Remote Support rispetto a GoToAssist risparmierai oltre il 75% sull'abbonamento. Splashtop Remote Support dispone anche di funzioni che non si trovano in GoToAssist, come il trasferimento di file tramite drag and drop, il supporto multi-monitor e la stampa remota.
Ecco perché Splashtop Remote Support è la migliore alternativa a GoToAssist.
Capire il vero valore: prezzi di Splashtop e di GoToAssist
La scelta di una soluzione di supporto remoto non riguarda solo i costi iniziali. Si tratta di capire il valore complessivo del tuo investimento. Approfondiamo le strutture dei prezzi di Splashtop e GoToAssist per capire quale offre il miglior rapporto qualità-prezzo.
Prezzi trasparenti
Con Splashtop, non ci sono sorprese. Nessun costo nascosto o addebito imprevisto. I prezzi sono trasparenti e consentono alle aziende di preventivare efficacemente il proprio budget senza sorprese.
Caratteristiche incluse nel prezzo base
Il prezzo base di Splashtop include molte funzioni che altri fornitori fanno pagare a parte. Tra queste, il supporto per i dispositivi mobili, il trasferimento di file tramite drag-and-drop, il supporto multimonitor e la stampa remota. Queste funzioni assicurano agli utenti un maggiore risparmio. Il supporto per i dispositivi mobili in GoToAssist ha un costo aggiuntivo, che può aumentare la spesa complessiva per le aziende.
Scalabilità e flessibilità
Splashtop sa che le aziende crescono e cambiano. I suoi piani tariffari sono progettati per essere scalabili, così da permettere alle aziende di fare upgrade o modificare i loro piani in base all'evoluzione delle esigenze senza incorrere in costi eccessivi.
Per quanto riguarda i prezzi, è fondamentale guardare oltre i numeri e capire il valore che stai ricevendo. I prezzi trasparenti, le funzionalità complete, la scalabilità e le testimonianze dei clienti fanno di Splashtop un chiaro vincitore nella battaglia dei prezzi contro GoToAssist. Splashtop è la soluzione che fa per te se cerchi una soluzione che offra funzionalità di alto livello e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Non pagare di più per una licenza di GoToAssist - Prova subito Splashtop.
Cosa dicono i nostri clienti felici
Finora, ho trovato che Splashtop ha il miglior rapporto qualità-prezzo per sostenere i miei clienti di piccole imprese. Sono completamente passato da GoToAssist a Splashtop, principalmente per il prezzo, ma il grande vantaggio che posso supportare i dispositivi mobili ora!
David Humber - FWD Consulting
Cosa dicono i nostri clienti felici
Utilizzo Splashtop Remote Support per accedere al supporto remoto. Molto meglio di GoToAssist, che utilizzavo prima. È un'ottima soluzione rispetto a tutte le altre che ho usato e il prezzo è ottimo.
Mark Bazin - Cristo Rey Network