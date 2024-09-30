Migliore alternativa a GoToAssist per il 2023

Migliore alternativa a GoToAssist nel 2026
Scopri perché Splashtop Remote Support è la scelta migliore per il supporto e l'accesso remoto ai computer
Splashtop fornisce soluzioni di accesso e supporto remoto a oltre 200.000 aziende, MSP/IT e service desk dal 2010. Incorporando le più recenti tecnologie per dispositivi e cloud, Splashtop funziona più velocemente, costa meno, include più funzioni e l'abbonamento comprende il supporto per dispositivi mobili iOS e Android! Con GoToAssist, devi pagare un extra di 240 dollari per agente all'anno per supportare i dispositivi mobili.
Confronto tra Splashtop Remote Support e GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
A partire da
21 €/mese
49 €/mese
Supporto per dispositivi mobili
Incluso GRATIS
Un extra di $240 all'anno per agente
Sessioni di supporto supervisionate
Sessioni illimitate
Sessioni illimitate
Gestione utenti
Chatta
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)
Registrazione sessione
Condivisione desktop bidirezionale
App per dispositivi mobili
Multi-monitor
Stampa remota
Scopri di più su Splashtop Remote Support.
Dai nostri clienti soddisfatti
Finora, ho trovato Splashtop come il miglior rapporto qualità-prezzo per sostenere i miei clienti di piccole imprese. Ho passato completamente da GoToAssist a Splashtop, principalmente sul prezzo, ma il grande bonus è la capacità di supportare i dispositivi mobili ora!
Mark Bazin - Cristo Rey Network
Dai nostri clienti soddisfatti
Usandolo per l'accesso al supporto remoto. Molto meglio di GoToAssist, che stavo usando prima. Come qualsiasi altra cosa che ho usato, e il prezzo è ottimo.
Mark Bazin - Cristo Rey Network
Dai nostri clienti soddisfatti
Il vostro sistema funziona molto meglio di quello che ho usato per molti anni, GoToAssist. I vostri addetti alle vendite e al supporto tecnico sono ottimi con cui lavorare.
George Wells
4 motivi per cui Splashtop è la migliore alternativa a GoToAssist
Se si parla di soluzioni di assistenza remota, è fondamentale scegliere una soluzione che offra il miglior valore, le migliori caratteristiche e le migliori prestazioni. Ecco perché Splashtop è la migliore alternativa a GoToAssist nel 2023:
Velocità e prestazioni: incorporando le più recenti tecnologie per dispositivi e cloud, Splashtop offre un'esperienza di connessione remota più veloce e senza interruzioni. Gli utenti hanno segnalato tempi di risposta più rapidi e sessioni di condivisione dello schermo più fluide, rendendolo ideale per l'assistenza in tempo reale.
Economicità: uno dei vantaggi significativi di Splashtop è la sua economicità. Offre prezzi competitivi e gli utenti possono risparmiare fino al 75% o più sui loro abbonamenti rispetto ad altre soluzioni. Questo lo rende una scelta conveniente per le aziende di tutte le dimensioni. Sebbene GoToAssist offra una serie di piani tariffari, il costo complessivo può essere più elevato, soprattutto quando si aggiungono altre funzioni o utenti.
Set di funzionalità: Splashtop non si limita al supporto remoto, ma offre funzionalità complete che migliorano l'esperienza dell'utente, come il supporto multi-monitor, il trasferimento di file drag-and-drop multipiattaforma e la stampa remota. L'abbonamento include anche il supporto per dispositivi mobili iOS e Android senza costi aggiuntivi. Sebbene GoToAssist offra assistenza mobile, ha un costo aggiuntivo di 240 dollari per agente all'anno, il che lo rende meno conveniente per le aziende che necessitano di assistenza per i dispositivi mobili.
Flessibilità e scalabilità: che tu sia una piccola impresa o una grande azienda, Splashtop offre piani flessibili che si adattano alle tue esigenze. La sua interfaccia intuitiva e le sue funzioni facili da usare lo rendono adatto sia ai principianti che ai professionisti esperti.
La scelta della giusta soluzione di supporto remoto è fondamentale per garantire l'efficienza delle operazioni e la soddisfazione dei clienti. Grazie alle sue funzioni avanzate, all'economicità e al feedback positivo degli utenti, Splashtop si distingue come la migliore alternativa a GoToAssist nel 2023. Sia che tu stia cercando di cambiare fornitore, sia che tu stia esplorando le opzioni di supporto remoto per la prima volta, Splashtop è una scelta convincente.