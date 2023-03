Migliore alternativa a GoToAssist per il 2023

Splashtop fornisce soluzioni di accesso e supporto remoto a oltre 200.000 aziende, MSP/IT e service desk dal 2010. Incorporando le più recenti tecnologie per dispositivi e cloud, Splashtop funziona più velocemente, costa meno, include più funzioni e l'abbonamento comprende il supporto per dispositivi mobili iOS e Android! Con GoToAssist, devi pagare un extra di 240 dollari per agente all'anno per supportare i dispositivi mobili.