Stagione fiscale superstite 2020

Sei pronto per la stagione fiscale 2020?

Vorremmo poter dire che è la meravigliosa stagione dell'anno, ma sappiamo entrambi che non lo è.

Per migliaia di commercialisti, almeno circa 664.532 di loro, la stagione fiscale è un periodo di 3 mesi e mezzo quando trascorrono molto più tempo con i colleghi che con le loro famiglie. Per la maggior parte dei commercialisti, le ore possono arrivare fino a 65 ore fatturabili a settimana.

Un contabile ha detto:

"Lavoro 75-80 ore a settimana durante la stagione fiscale... 14 giorni a settimana..."

Yikes.

Non c'è quindi da sorprendersi se gli studi contabili hanno difficoltà a fidelizzarsi, con un turnover che raggiunge il 20%, che negli Stati Uniti può superare i 600 miliardi di dollari! Per i commercialisti indipendenti, il burnout si traduce solitamente in un fallimento dell'attività. Probabilmente è per questo che fino al 20% dei professionisti indipendenti della contabilità fallisce.

La buona notizia? >>>Non deve essere così.

Con una corretta gestione del tempo, la stagione fiscale può anche essere una stagione «meravigliosa» dell'anno. Ok, forse non è meraviglioso, ma decisamente più piacevole. Esaminiamo come.

Negli ultimi dieci anni, il progresso della tecnologia ha permesso lo sviluppo di software sorprendente, che consente ai professionisti della contabilità di risparmiare molto tempo e, di conseguenza, ridurre il numero di ore di cui hanno bisogno per lavorare!

Come facciamo a saperlo?

>>A Splashtop offriamo alcune delle migliori soluzioni di accesso remoto per i professionisti della contabilità. Abbiamo più di 20.000.000 utenti per un motivo.

Splashtop Business Access consente ai professionisti della contabilità di condividere e stampare file in modo sicuro in remoto.

Si potrebbe sostenere che si può semplicemente utilizzare il vecchio trucco di e-mail di file avanti e indietro per condividere i file, ma si sconsiglia vivamente di non farlo perché questo non è sicuro.

Oltre a condividere e stampare in remoto i file, Splashtop Business Access consente ai professionisti della contabilità di accedere senza problemi ai computer dell'ufficio da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. Ciò significa che è possibile lavorare in un ambiente privo di stress che è la vostra casa, ridurre le ore sprecate di viaggio per i clienti, ottenere il lavoro svolto al di fuori degli orari regolari, ed essere ancora produttivi durante gli spostamenti.

Perché i commercialisti amano Splashtop?

Facilità d'uso — Un bambino di 10 anni potrebbe usarlo

Facile installazione su tutti i dispositivi — Sì, anche questo include il telefono!

Trasferimento sicuro dei file grazie alla crittografia di sicurezza di livello governativo: ciò significa che i dati tuoi e dei tuoi clienti sono sempre al sicuro.

Prezzi convenienti: i piani partono da soli €4.58 al mese.

Unisciti ai nostri oltre 20 milioni di utenti e inizia a lavorare in modo più intelligente, non più difficile :)

