Mark Lee sulle priorità sulla sicurezza dello smart working

Il genio dello smart working è fuori dalla bottiglia: ora come si aggiunge la sicurezza?

Le crisi hanno un modo per cambiare le priorità, velocemente. Quando la pandemia COVID-19 ha colpito, le aziende che si aspettavano che i loro lavoratori si presentassero in un posto particolare per fare il loro lavoro, tutto ad un tratto hanno dovuto consentire la maggior parte o tutti i loro dipendenti di lavorare da casa.

Alcune aziende precedenti potrebbero aver avuto il permesso alle persone di lavorare da casa — i timori per la sicurezza aziendale, la preoccupazione che i dipendenti, senza supervisione, sarebbero stati meno produttivi, dubbi pratici sulla tecnologia implicata — sono stati spinti dalla crisi pandemia.

E così il genio del lavoro da casa è uscito dalla sua bottiglia... È interessante notare che le aziende potrebbero non essere entusiaste di reinserirlo nella bottiglia, anche se potessero.

Ecco perché ⬇

La produttività non è solo difficile, ma in molti casi è anche superiore a prima.

Le costose risorse in loco, come le stazioni di lavoro di alta qualità, possono essere sfruttate 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalle persone che vi accedono in diversi fusi orari o turni.

Un minor numero di dipendenti in loco significa che le aziende possono ridurre i costi della struttura.

I lavoratori tagliano i loro tempi e costi di pendolarismo, il che ha anche effetti positivi sull'ambiente.

Le aziende possono trovare più facile attrarre e trattenere i lavoratori, in particolare i millennial, che apprezzano il maggiore equilibrio tra lavoro e vita di cui possono godere lavorando da casa.

La sicurezza dello smart working è rimasta indietro?

Nella loro fretta di mettere in atto strategie di smart working in condizioni di crisi, molte organizzazioni non hanno avuto il lusso di dare priorità a importanti problemi di infrastruttura e sicurezza. Spesso si sono rivolti a reti private virtuali (VPN), Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) o VNC (Virtual Network Computing), il tutto notoriamente difficile e dispendioso in termini di tempo da implementare, configurare, gestire e scalare, soprattutto rapidamente. Oppure hanno adottato vari strumenti di videoconferenza e collaborazione in cui i problemi di sicurezza e privacy non sono stati completamente esaminati. Ora che sembra che lavorare da casa potrebbe diventare una nuova norma, è il momento di fare un passo indietro e rivedere l'infrastruttura di lavoro remoto e gli strumenti per assicurarsi che funzionino secondo le necessità nel lungo raggio.

La priorità No. 1 deve essere quella della sicurezza.

Già, le preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza hanno indotto scuole e aziende, compresa Tesla, a vietare l'uso della videoconferenza Zoom. E mentre le VPN aiuta le loro capacità di sicurezza, la realtà è che la sicurezza VPN dipende dai dispositivi emessi dall'azienda, nonché dall'aggiornamento manuale dell'infrastruttura e del software. Nel marzo 2020, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (DHS) ha avvertito: «Poiché le VPN sono 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le organizzazioni hanno meno probabilità di tenerli aggiornati con gli aggiornamenti e notifiche di sicurezza più recenti».

Per dirla in modo più semplice, supponendo che le VPN siano il modo migliore per consentire ai dipendenti di lavorare da casa è in realtà sbagliato, pericolosamente sbagliato. Infatti, la VPN legacy non è mai stata progettata né ottimizzata per l'accesso desktop remoto.

Qual è l'alternativa?

---> Soluzioni progettate specificamente per l'accesso remoto, e in particolare soluzioni per l'accesso remoto che offrano la solida sicurezza di cui le aziende avranno bisogno dato che un numero sempre maggiore di persone lavora da casa.

Ecco cosa dovresti cercare ⬇

Funzionalità Single Sign-On (SSO) per garantire che le password dei dipendenti soddisfino i requisiti di conformità e sicurezza

Autenticazione del dispositivo; la maggior parte delle VPN non dispone di questa funzionalità

Autenticazione a più fattori

Supporto per portare il tuo dispositivo (da casa) anziché richiedere agli utenti remoti di utilizzare dispositivi rilasciati dall'azienda per garantire la loro sicurezza

Funzionalità click-and-connect, al contrario della configurazione dolorosa, tempi lunghi per la connessione e spesso rallentano le prestazioni delle soluzioni basate su VPN

Aggiornamenti automatizzati dell'infrastruttura e del software, poiché basandosi sull'aggiornamento manuale, come necessario per le VPN, non solo espone rischi per la sicurezza, ma causa anche problemi di inattività e compatibilità

Soluzione ad alte prestazioni e bassa latenza in grado di supportare lo streaming di video HD, migliorando così la produttività dell'utente

Scalabilità semplice e veloce per migliaia di utenti

Nessun requisito per la configurazione dell'hardware gateway in ogni sito remoto

La possibilità per l'IT di controllare i trasferimenti di file e la stampa remota (ad esempio, disabilitarli o abilitarli)

Registri leggibili dall'uomo, registrazione delle sessioni, monitoraggio e reporting facili

Non ti sorprenderà sapere che i prodotti Splashtop per l'accesso remoto e per l'assistenza remota offrono tutti questi criteri e molto altro ancora.

Non abbiamo progettato soluzioni Splashtop pensando a questa pandemia attuale. Ma abbiamo sempre visto il nostro approccio di accesso remoto come uno strumento importante per consentire a privati e organizzazioni di rimanere flessibili e preparati per la continuità aziendale di fronte a tutti i tipi di sfide.

Con COVID-19, il genio del lavoro da casa è sicuramente fuori dalla bottiglia. Vi invitiamo a scoprire di più su come le potenti soluzioni di accesso remoto Splashtop non solo possono aiutare a superare questa tempesta immediata, ma anche rendere il lavoro da casa una parte positiva di organizzazioni che hanno successo molto dopo che questa crisi pandemica è passata.

Mark Lee,

Principale Evangelista, Splashtop Inc