L'innovazione è l'unica formula di sopravvivenza

L'Economist di questa settimana parla della battaglia dei 4 giganti di Internet - Apple, Google, Facebook e Amazon - e della sopravvivenza dei più grandi:

http://www.economist.com/news/leaders/21567355-concern-about-clout-internet-giants-growing-antitrust-watchdogs-should-tread

La mia opinione è che "Innovation" sia l'unica formula di sopravvivenza. Anche il più grande cade a terra... guarda quanto velocemente cadono gli imperi di Nokia, RIM e HP. Ogni gigante ha la sua formula di successo (google=ricerca, amazon=valore/convenienza, Apple=esperienza premium, fb=grafici sociali), ma se arriva una trasformazione del modello di business a sconvolgere la loro formula e non riescono a innovare, ogni gigante inciamperà e cadrà. Al di fuori del mondo occidentale, Samsung è emersa come una potenza globale. Lenovo è già al primo posto a livello mondiale nel settore dei PC, superando HP, e in Cina è già al secondo posto nel settore dei cellulari e si sta avvicinando al primo posto. Poi, vedi Huawei e ZTE. Le innovazioni e la concorrenza stanno avvenendo a livello globale a un ritmo senza precedenti.

Poi, tutti i giganti delineati nell'articolo riguardano i consumatori... i consumatori sono in realtà dei fricchettoni. La durata di vita dei dispositivi mobili è inferiore a 2 anni. Chi guida la guerra delle piattaforme/device oggi potrebbe cambiare rapidamente tra 1-2 anni. Grandi battaglie sono in corso nel mondo delle aziende mobili, dove la posta in gioco è ancora più alta. L'open source, il cloud computing, i big data e la mobilità stanno cambiando l'economia della distribuzione di applicazioni e dati e della collaborazione, esercitando un'enorme pressione su Cisco, Microsoft, Oracle, SAP e & VMware. Agli occhi dei servizi cloud aziendali per i clienti, i partner e i dipendenti, i dispositivi sono solo merci, che siano Andorid, iOS o Windows. Le innovative soluzioni cloud per le aziende stanno per trasformare ogni settore nei prossimi anni. Senza innovazioni, qualsiasi grande colosso di oggi rimarrà indietro.

Noi di Splashtop puntiamo a fornire tanti prodotti e servizi innovativi ed entusiasmanti per i nostri milioni di utenti di telefonia mobile. Grazie per il tuo sostegno! :)

Capo Splashtop