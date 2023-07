Splashtop è stato nominato fornitore di soluzioni di lavoro ibride dell'anno - RemoteTech Breakthrough Awards 2023

Le soluzioni di Splashtop per l'accesso remoto e l'assistenza computerizzata a distanza,

numerosi riconoscimenti e le migliori valutazioni degli utenti da parte di siti di recensioni di terze parti. Scopri perché e prova Splashtop gratuitamente.

I RemoteTech Breakthrough Awards 2023 hanno incoronato Splashtop come la soluzione software numero uno per l'alimentazione di ambienti di lavoro ibridi di alto livello.

Siamo entusiasti di annunciare che Splashtop è stato premiato come fornitore di soluzioni di lavoro ibride dell'anno agli stimati RemoteTech Breakthrough Awards 2023. Questo prestigioso premio riconosce le aziende, i prodotti e i servizi tecnologici leader a livello mondiale che consentono di lavorare a distanza in modo efficace. Quest'anno la concorrenza è stata molto agguerrita, con oltre 1.250 candidature provenienti da tutto il mondo. Questo riconoscimento è un esempio della nostra costante ricerca di offrire un valore superiore ai nostri 30 milioni di utenti in tutto il mondo.

Noi di Splashtop diamo priorità alla creazione di strumenti di facile utilizzo che risolvano problemi reali con prestazioni migliorate, facilità d'uso, sicurezza massimizzatae convenienza. Le nostre soluzioni sono fino al 50% più economiche rispetto alla concorrenza, rendendo la tecnologia di accesso remoto accessibile alle aziende di qualsiasi dimensione, dai professionisti indipendenti, alle PMI e alle imprese.

La facilità d'uso è alla base delle nostre soluzioni. Crediamo che la tecnologia abilitante debba essere intuitiva, facile da usare e universalmente accessibile. I prodotti Splashtop sono progettati con un'interfaccia facile da usare che può essere installata in pochi minuti, favorendo l'adozione e l'utilizzo da parte degli utenti finali e rispondendo alle esigenze dei professionisti IT Helpdesk che richiedono soluzioni semplici e senza interruzioni. Con un semplice clic, gli utenti possono accedere alle app e alle risorse, eseguire attività e ricevere assistenza tecnica, il tutto senza interrompere il loro flusso di lavoro.

Negli ambienti di lavoro ibridi e remoti, le prestazioni sono fondamentali. Le tecniche di compressione avanzate di Splashtop ottimizzano l'utilizzo della larghezza di banda, garantendo connessioni fluide e stabili che offrono un'esperienza d'uso impareggiabile con streaming 4K e 60fps. Questo permette ai lavoratori remoti di connettersi a workstation di fascia alta e di utilizzare applicazioni ad alta intensità di CPU da qualsiasi dispositivo, sfruttando al meglio le politiche BYOD (portare il dispositivo). Funzioni come il trasferimento di file, la stampa remota, il multi monitor e molto altro ancora garantiscono la massima produttività, indipendentemente dalla posizione. Anche gli utenti che si affidano a hardware e software di precisione possono contare su Splashtop per un'esperienza remota impeccabile, con opzioni come la modalità colore 4:4:4, l'audio ad alta fedeltà, il passaggio del microfono e il reindirizzamento dei dispositivi USB.

In Splashtop i clienti sono la nostra bussola. I loro feedback e le loro esigenze ci guidano nella giusta direzione, permettendoci di innovare, sviluppare e perfezionare continuamente le nostre offerte. Questo approccio incentrato sul cliente ci permette di servire meglio settori diversi, soddisfacendo le loro esigenze e aspettative uniche.

Ricevere il premio Hybrid Work Solution Provider of the Year è un'affermazione dell'impegno di Splashtop nel fornire soluzioni di accesso remoto e assistenza sicure, semplici, performanti e incentrate sul cliente. Siamo incredibilmente grati per questo riconoscimento e ci ripromettiamo di continuare a definire gli standard per il settore delle tecnologie di accesso remoto.

Questo riconoscimento ci spinge a continuare a innovare e migliorare. Non vediamo l'ora di mantenere il nostro slancio e di raggiungere altre pietre miliari nel nostro viaggio. Il nostro obiettivo è quello di potenziare ancora di più le aziende con le migliori soluzioni tecnologiche a distanza!

Prova Splashtop gratuitamente.

Vuoi provare le nostre pluripremiate soluzioni di accesso remoto e assistenza? Registrati per una prova gratuita di Splashtop e scopri perché siamo il fornitore di soluzioni di lavoro ibride dell'anno.