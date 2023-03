Versione di prova gratuita per l'accesso remoto di Splashtop

Prova gratuitamente i prodotti di supporto remoto & di Splashtop, senza carta di credito o impegno. Scopri perché 30 milioni di persone usano già Splashtop.

Possiamo fare praticamente qualsiasi cosa dai nostri laptop, tablet e smartphone. Ma a volte, abbiamo un dispositivo, e dobbiamo accederne un altro.

Che si tratti di accedere al nostro computer di lavoro, al computer della scuola o di offrire supporto remoto on-demand, Splashtop ha l'app di accesso remoto che fa per te.

Approfitta della prova gratuita dell'applicazione per l'accesso remoto di Splashtop per vedere quanto può essere facile l'accesso remoto con Splashtop.

Splashtop offre versioni di prova gratuite di tre potenti prodotti di accesso remoto:

Puoi provare uno di questi gratuitamente senza carta di credito o impegno richiesto.

Cosa puoi fare con l'app di accesso remoto di Splashtop

Una volta configurata, puoi aprire l'app di accesso remoto Splashtop su qualsiasi dispositivo per visualizzare un elenco di computer a cui hai accesso automatico. È quindi possibile avviare una connessione remota al computer di scelta con un semplice clic.

Una volta in una sessione di desktop remoto, sarai in grado di controllare a distanza il computer come se fossi seduto davanti ad esso!

