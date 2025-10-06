Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Executive utilizing Splashtop Remote Access to manage a medium-sized business

5 modi in cui l'accesso remoto Splashtop può aiutarti a far crescere la tua piccola o media impresa nel 2020

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Splashtop è pronto a supportare le piccole e medie imprese e i professionisti delle imprese in crescita con il miglior rapporto qualità-prezzo, sicuro e affidabile accesso remoto per il nuovo anno.

Scopri perché Splashtop Remote Access può essere una scelta tecnologica strategica per supportare la crescita della tua azienda quest'anno.

Inizia

Vedere Opzioni di sottoscrizione

1. Siate pronti quando sorgono situazioni impreviste

Se i membri del tuo team non riescono a entrare in ufficio a causa delle condizioni meteorologiche avverse o hanno bisogno di prendersi cura di un bambino malato, Splashtop facilita l'accesso al computer di lavoro dal computer di casa o dal dispositivo mobile in modo che si occupino di compiti importanti.

2. Riduci i costi degli strumenti fino all'80% quando passi da un'altra soluzione per l'accesso remoto.

Le aziende che passano a Splashtop possono risparmiare il 50% o più rispetto ad altri strumenti di accesso remoto come TeamViewer e fino all'80% rispetto a LogMeIn.

3. Aggiungi facilmente membri in qualsiasi momento man mano che il tuo team cresce

Quando scegli Splashtop Remote Access, puoi aggiornare il tuo account in qualsiasi momento tramite il dashboard online my.splashtop.com. Aggiungi utenti in qualsiasi momento durante l'abbonamento a una tariffa proporzionale automaticamente. Quando raggiungi 4 utenti sul tuo account, viene applicato uno sconto del 20% automaticamente*. Per i nuovi abbonamenti, c'è anche un pacchetto da 10 utenti con un risparmio del 45%.

4. Risparmia tempo e spese di viaggio

I professionisti e gli imprenditori amano la flessibilità che hanno con Splashtop. Se sei un dentista che ha bisogno di accedere al computer dell'ufficio per visualizzare i raggi X o un contabile che vuole salvare un viaggio nell'ufficio di un cliente per visualizzare le loro informazioni QuickBooks, Splashtop è una grande soluzione. Splashtop è anche ampiamente lanciato in Giappone come parte di un'iniziativa nazionale per ridurre la congestione del traffico durante i giochi estivi 2020 a Tokyo.

5. Splashtop è qui per aiutarti

Se vuoi essere aiutato a scegliere la soluzione di accesso remoto più adatta alle tue esigenze o se hai qualche domanda, il nostro team di vendita è a tua disposizione. Se hai bisogno di aiuto durante la prova o l'abbonamento, il nostro team di assistenza è a portata di clic o di chiamata. Inoltre, puoi essere certo di utilizzare una soluzione sicura e una tecnologia che è stata provata da centinaia di milioni di utenti di accesso remoto e da migliaia di valutazioni a cinque stelle sui principali siti di recensioni e app store.

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop Remote Access
Prova gratuita

Vedere Opzioni di sottoscrizione

Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Several devices next to each other.
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Che cos'è un dispositivo remoto? Esempi, vantaggi e suggerimenti per la sicurezza

Ulteriori informazioni
A woman in an office using remote maintenance software.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Padronanza del software di manutenzione a distanza nel 2026: Una guida approfondita

Ulteriori informazioni
An iPad tablet
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Accedi in remoto a un iPad dal Chromebook con Splashtop

Ulteriori informazioni
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Miglior software di accesso remoto al PC 2026: Basato sul tuo caso d'uso

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog