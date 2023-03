5 modi in cui l'accesso remoto Splashtop può aiutarti a far crescere la tua piccola o media impresa nel 2020

Splashtop è pronto a supportare le piccole e medie imprese e i professionisti delle imprese in crescita con il miglior rapporto qualità-prezzo, sicuro e affidabile accesso remoto per il nuovo anno.

Scopri perché Splashtop Business Access può essere una scelta tecnologica strategica per sostenere la crescita della tua azienda quest'anno.

1. Siate pronti quando sorgono situazioni impreviste

Se i membri del tuo team non riescono a entrare in ufficio a causa delle condizioni meteorologiche avverse o hanno bisogno di prendersi cura di un bambino malato, Splashtop facilita l'accesso al computer di lavoro dal computer di casa o dal dispositivo mobile in modo che si occupino di compiti importanti.

2. Riduci i costi degli strumenti fino all'80% quando passi da un'altra soluzione per l'accesso remoto.

Le aziende che passano a Splashtop possono risparmiare il 50% o più rispetto ad altri strumenti di accesso remoto come TeamViewer e fino all'80% rispetto a LogMeIn.

3. Aggiungi facilmente membri in qualsiasi momento man mano che il tuo team cresce

Quando scegli Splashtop Business Access, puoi aggiornare il tuo account in qualsiasi momento tramite il tuo cruscotto online my.splashtop.com. Aggiungi utenti in qualsiasi momento durante l'abbonamento a una tariffa proporzionale automatica. Quando raggiungi 4 utenti sul tuo account, viene applicato automaticamente uno sconto del 20%*. Per i nuovi abbonamenti c'è anche un pacchetto da 10 utenti con un risparmio del 45%.

4. Risparmia tempo e spese di viaggio

I professionisti e gli imprenditori amano la flessibilità che hanno con Splashtop. Se sei un dentista che ha bisogno di accedere al computer dell'ufficio per visualizzare i raggi X o un contabile che vuole salvare un viaggio nell'ufficio di un cliente per visualizzare le loro informazioni QuickBooks, Splashtop è una grande soluzione. Splashtop è anche ampiamente lanciato in Giappone come parte di un'iniziativa nazionale per ridurre la congestione del traffico durante i giochi estivi 2020 a Tokyo.

5. Splashtop è qui per aiutarti

Se vuoi essere aiutato a scegliere la soluzione di accesso remoto più adatta alle tue esigenze o se hai qualche domanda, il nostro team di vendita è a tua disposizione. Se hai bisogno di aiuto durante la prova o l'abbonamento, il nostro team di assistenza è a portata di clic o di chiamata. Inoltre, puoi essere certo di utilizzare una soluzione sicura e una tecnologia che è stata provata da centinaia di milioni di utenti di accesso remoto e da migliaia di valutazioni a cinque stelle sui principali siti di recensioni e app store.

