Remote Access
Para que particulares y pequeños equipos puedan acceder a sus ordenadores de trabajo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Remote Support
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de parches en tiempo real disponible como complemento. Opción local disponible.
Enterprise
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada. Opción local disponible.
Autonomous Endpoint Management
Para que los profesionales de TI supervisen, gestionen y protejan dispositivos de forma remota con parches en tiempo real, automatizaciones, visibilidad y control completos.
Agentic Packr para Intune y SCCM
Para que los usuarios de Intune automaticen el empaquetado, la validación y el despliegue de aplicaciones.
Antivirus
Detección y respuesta de puntos finales
Acceso y control de Wi-Fi de Foxpass
Espacio de trabajo seguro Zero Trust