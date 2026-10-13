Intune + Splashtop
Cierra el bucle de soporte con Splashtop
supervisada y no supervisada Soporte remoto en todos los dispositivos, estén o no inscritos en Intune .
Ayuda a cualquiera, en cualquier dispositivo
Mejor soporte para y más allá de tu inquilino
Apoya a contratistas, socios y empleados con dispositivos personales
Resuelve peticiones puntuales sin preinstalar nada en el dispositivo del usuario.
Despliegue y facilidad de gestión
Acceso rápido y seguro a los dispositivos que gestionas
Accede a ordenadores gestionados en cualquier momento sin acceso supervisado.
Despliega a través del despliegue de Intune que ya usas.
Inicia sesión con tus credenciales de Entra ID mediante inicio de sesión único.
Usa una sola herramienta en Windows, Mac, Linux y móvil.
Resolver problemas en el primer toque
Funciones de productividad integradas en cada sesión
Eleva los privilegios y mantente conectado a través de reinicios.
Transfiere archivos, chatear, usar teclado/ratón y hacer llamadas de voz dentro de la sesión.
Soluciona los problemas en segundo plano mientras los usuarios siguen trabajando.
Integra Acceso remoto con tu sistema de tickets.
Seguro y listo para auditoría
Cada sesión está protegida y registrada.
Sesiones cifradas con TLS y AES de 256 bits.
Autenticación en dos pasos y permisos técnicos granulares.
Registros de sesiones y grabaciones para revisiones, formación y auditorías.
Beneficios de Splashtop Remote Support con Intune
Menos tiempo de inactividad para los usuarios
Menos tickets repetidos y menos esperas para recibir ayuda.
Menores costes de mantenimiento
Menos herramientas para licenciar, entrenar y mantener.
Apoyo sin límites
Ayuda a equipos internos, contratistas y clientes desde la misma cuenta.
Demostración para cada sesión
Registros y grabaciones listos cuando surjan auditorías o revisiones.
¿Listo para actualizar tu remotos Soporte?
Menos esperas para los usuarios y sesiones más sencillas para los técnicos, con Splashtop Remote Support.