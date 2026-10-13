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Intune + Splashtop

Cierra el bucle de soporte con Splashtop

supervisada y no supervisada Soporte remoto en todos los dispositivos, estén o no inscritos en Intune .

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Ayuda a cualquiera, en cualquier dispositivo

Mejor soporte para y más allá de tu inquilino

  • Apoya a contratistas, socios y empleados con dispositivos personales

  • Resuelve peticiones puntuales sin preinstalar nada en el dispositivo del usuario.


Despliegue y facilidad de gestión

Acceso rápido y seguro a los dispositivos que gestionas

  • Accede a ordenadores gestionados en cualquier momento sin acceso supervisado.

  • Despliega a través del despliegue de Intune que ya usas.

  • Inicia sesión con tus credenciales de Entra ID mediante inicio de sesión único.

  • Usa una sola herramienta en Windows, Mac, Linux y móvil.


Resolver problemas en el primer toque

Funciones de productividad integradas en cada sesión

  • Eleva los privilegios y mantente conectado a través de reinicios.

  • Transfiere archivos, chatear, usar teclado/ratón y hacer llamadas de voz dentro de la sesión.

  • Soluciona los problemas en segundo plano mientras los usuarios siguen trabajando.

  • Integra Acceso remoto con tu sistema de tickets.


Seguro y listo para auditoría

Cada sesión está protegida y registrada.

  • Sesiones cifradas con TLS y AES de 256 bits.

  • Autenticación en dos pasos y permisos técnicos granulares.

  • Registros de sesiones y grabaciones para revisiones, formación y auditorías.


Beneficios de Splashtop Remote Support con Intune

  • Menos tiempo de inactividad para los usuarios

    Menos tickets repetidos y menos esperas para recibir ayuda.

  • Menores costes de mantenimiento

    Menos herramientas para licenciar, entrenar y mantener.

  • Two blue outlined human figures, one in front of the other, with a blue checkmark inside a circle in the lower right corner, all on a light gray background.

    Apoyo sin límites

    Ayuda a equipos internos, contratistas y clientes desde la misma cuenta.

  • A blue icon of a document with a folded top-right corner and three horizontal lines below, representing text or writing, on a light background.

    Demostración para cada sesión

    Registros y grabaciones listos cuando surjan auditorías o revisiones.

¿Listo para actualizar tu remotos Soporte?

Menos esperas para los usuarios y sesiones más sencillas para los técnicos, con Splashtop Remote Support.

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