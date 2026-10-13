Intune + Splashtop
Cierra el ciclo con la seguridad de los endpoints
Asegura tus endpoints con protección antivirus y antiestafa, EDR o MDR 24/7 en una sola consola
Protección contra antivirus y estafas
Detén malware y estafas antes de que lleguen a tu equipo.
Protección en tiempo real contra malware, ransomware y phishing en Windows y Mac.
Splashtop Shield añade detección de estafas y bloquea las herramientas Acceso remoto que usan los atacantes para suplantar tu help desk, además del antivirus tradicional.
Gestionado de forma centralizada desde tu consola Splashtop.
Detección y respuesta de puntos finales
Monitorización, investigación y remediación continua ante amenazas avanzadas.
Monitorización continua, análisis de causas raíz y visualización de la cadena de ataques, junto con remediación automatizada o guiada.
Ayuda a cumplir con los requisitos de cumplimiento y ciberseguridad.
Elige entre proveedores líderes como SentinelOne, CrowdStrike y Bitdefender.
Detección y respuesta gestionadas
Ojos expertos en tus puntos finales, las 24 horas del día.
Monitorización y respuesta 24/7/365 por parte de los equipos de seguridad de Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike.
Caza activa de amenazas, con respuesta a incidentes guiada por expertos o completamente gestionada.
Un buen ajuste para equipos sin un equipo dedicado a operaciones de seguridad.
Un lugar para comprar y gestionar
Menos proveedores, menos consolas.
Despliega agentes, configura políticas y monitorea la protección desde la consola unificada Splashtop.
Consulta la cobertura de protección en toda tu flota para saber qué dispositivos están incluidos.
Llega rápidamente a los puntos finales afectados con Acceso remoto para investigar y remediar.
Un proveedor y una factura por gestión y seguridad de endpoints.
Ventajas de la seguridad de endpoint de Splashtop con Intune
Proteger a las personas, no solo dispositivos
Detener estafas y suplantaciones de help desk que solo el antivirus puede pasar por alto, tanto si usas Defender gratis como de pago.
No se necesita una actualización para Microsoft 365
Añade protección a tu suscripción a Splashtop en lugar de pasar a un plan Microsoft 365 más alto para mayor seguridad.
Cobertura 24/7 sin SOC
Equipos expertos de seguridad supervisan y responden por ti, día y noche.
Un proveedor para seguridad y soporte
Protege, gestiona y da soporte a tus endpoints desde una sola consola, con un socio de confianza.
¿Listo para defender tus endpoints?
Encuentra la combinación adecuada de protección para tus endpoints, equipo y presupuesto.