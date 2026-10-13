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Intune + Splashtop

Cierra el ciclo con la seguridad de los endpoints

Asegura tus endpoints con protección antivirus y antiestafa, EDR o MDR 24/7 en una sola consola

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Protección contra antivirus y estafas

Detén malware y estafas antes de que lleguen a tu equipo.

  • Protección en tiempo real contra malware, ransomware y phishing en Windows y Mac.

  • Splashtop Shield añade detección de estafas y bloquea las herramientas Acceso remoto que usan los atacantes para suplantar tu help desk, además del antivirus tradicional.

  • Gestionado de forma centralizada desde tu consola Splashtop.


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Detección y respuesta de puntos finales

Monitorización, investigación y remediación continua ante amenazas avanzadas.

  • Monitorización continua, análisis de causas raíz y visualización de la cadena de ataques, junto con remediación automatizada o guiada.

  • Ayuda a cumplir con los requisitos de cumplimiento y ciberseguridad.

  • Elige entre proveedores líderes como SentinelOne, CrowdStrike y Bitdefender.


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Detección y respuesta gestionadas

Ojos expertos en tus puntos finales, las 24 horas del día. 

  • Monitorización y respuesta 24/7/365 por parte de los equipos de seguridad de Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike. 

  • Caza activa de amenazas, con respuesta a incidentes guiada por expertos o completamente gestionada. 

  • Un buen ajuste para equipos sin un equipo dedicado a operaciones de seguridad.


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Un lugar para comprar y gestionar

Menos proveedores, menos consolas.

  • Despliega agentes, configura políticas y monitorea la protección desde la consola unificada Splashtop.

  • Consulta la cobertura de protección en toda tu flota para saber qué dispositivos están incluidos.

  • Llega rápidamente a los puntos finales afectados con Acceso remoto para investigar y remediar.

  • Un proveedor y una factura por gestión y seguridad de endpoints.


Ventajas de la seguridad de endpoint de Splashtop con Intune

  • Secure remote access management icon

    Proteger a las personas, no solo dispositivos

    Detener estafas y suplantaciones de help desk que solo el antivirus puede pasar por alto, tanto si usas Defender gratis como de pago.

  • No se necesita una actualización para Microsoft 365

    Añade protección a tu suscripción a Splashtop en lugar de pasar a un plan Microsoft 365 más alto para mayor seguridad.

  • Configurable Alerts icon

    Cobertura 24/7 sin SOC

    Equipos expertos de seguridad supervisan y responden por ti, día y noche.

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Un proveedor para seguridad y soporte

    Protege, gestiona y da soporte a tus endpoints desde una sola consola, con un socio de confianza.

¿Listo para defender tus endpoints?

Encuentra la combinación adecuada de protección para tus endpoints, equipo y presupuesto.

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