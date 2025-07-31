Saltar al contenido principal
Acceso remoto de Splashtop: consejos y trucos

Únete a nuestro equipo de expertos del equipo de Producto para aprender sobre las nuevas y poderosas capacidades de Splashtop Remote Access. Descubrirás cómo aprovechar funciones potentes para mejorar tu experiencia de trabajo remoto. Ya seas un profesional de TI, un propietario de negocio o un trabajador remoto, este seminario web te proporcionará el conocimiento y las herramientas para maximizar la productividad y la seguridad.

En este seminario web aprenderás lo siguiente:

  • Implementar férreas medidas de seguridad al tiempo que se garantizan operaciones ininterrumpidas en tiempo real y el cumplimiento de las regulaciones de la industria.​

  • Cómo configurar y gestionar el acceso remoto a tus dispositivos desde cualquier lugar, asegurando que te mantengas conectado y productivo.

  • Mejores prácticas para asegurar tus sesiones remotas, incluyendo autenticación multifactor y cifrado.

  • Consejos y Trucos para diagnosticar y resolver rápidamente problemas comunes de acceso remoto.

  • Cómo utilizar las funciones de colaboración integradas para trabajar eficazmente con tu equipo, sin importar dónde se encuentren.

Este seminario web está diseñado para ayudarte a aprovechar todo el potencial de la solución de acceso remoto de Splashtop.

