Acceso remoto de Splashtop: consejos y trucos
Únete a nuestro equipo de expertos del equipo de Producto para aprender sobre las nuevas y poderosas capacidades de Splashtop Remote Access. Descubrirás cómo aprovechar funciones potentes para mejorar tu experiencia de trabajo remoto. Ya seas un profesional de TI, un propietario de negocio o un trabajador remoto, este seminario web te proporcionará el conocimiento y las herramientas para maximizar la productividad y la seguridad.
En este seminario web aprenderás lo siguiente:
Implementar férreas medidas de seguridad al tiempo que se garantizan operaciones ininterrumpidas en tiempo real y el cumplimiento de las regulaciones de la industria.
Cómo configurar y gestionar el acceso remoto a tus dispositivos desde cualquier lugar, asegurando que te mantengas conectado y productivo.
Mejores prácticas para asegurar tus sesiones remotas, incluyendo autenticación multifactor y cifrado.
Consejos y Trucos para diagnosticar y resolver rápidamente problemas comunes de acceso remoto.
Cómo utilizar las funciones de colaboración integradas para trabajar eficazmente con tu equipo, sin importar dónde se encuentren.
Este seminario web está diseñado para ayudarte a aprovechar todo el potencial de la solución de acceso remoto de Splashtop.