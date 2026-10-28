Splashtalks: Novedades en otoño de 2026 y qué viene a continuación
Únete a nosotros en una edición especial de Splashtalks mientras celebramos 20 años de Splashtop y presentamos las últimas innovaciones que ayudan a los equipos de TI a trabajar de forma más inteligente, fortalecer la seguridad y simplificar las operaciones de los endpoints.
Con la participación de Robert Ha, Splashtop cofundador y COO, esta sesión exclusiva repasará la evolución de Splashtopdesde un pionero de Acceso remoto hasta una plataforma que ayuda a los equipos de TI a gestionar, asegurar y dar soporte a entornos distribuidos a gran escala.
Robert compartirá cómo las necesidades cambiantes de los equipos de TI están moldeando la estrategia y visión de producto de Splashtop, y qué significa eso para la próxima generación de gestión de endpoints, seguridad, automatización y remoto de Soporte.
También tendrás una visión interna de las innovaciones de otoño 2026 diseñadas para ayudar a tu equipo:
Refuerza la seguridad de los endpoints con el nuevo antivirus Splashtop Shield.
Transforma el empaquetado de aplicaciones y simplifica el despliegue de aplicaciones usando Microsoft Intune, con Agentic Packr.
Reduce la exposición a vulnerabilidades y parchea más rápido con un flujo de trabajo mejorado.
Experimenta mejoras en la interfaz y mejores opciones de filtrado en la consola web.
Aprovecha las integraciones ITSM ampliadas para un flujo de trabajo de TI más fluido.
Mejoras de productividad y rendimiento en el producto Splashtop On-Prem
Además, echa un vistazo a lo que le depara a Splashtop, incluyendo las innovaciones próximas y cómo la retroalimentación de los clientes sigue moldeando nuestra hoja de ruta de producto.
Ya seas administrador de TI, MSP, líder de seguridad o un profesional individual, te llevarás una visión más clara de lo nuevo, lo que viene y cómo Splashtop puede ayudar a tu equipo a simplificar las operaciones de TI remotas y lograr más avances.
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