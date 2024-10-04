Splashtop Quick Setup Guide

Guía de configuración rápida de Splashtop
Guía de configuración rápida de Splashtop
Instala la aplicación Splashtop Business en los dispositivos desde los que deseas conectarte de forma remota.
Descarga la aplicación Business aquí. Después de la descarga, haz clic en el archivo para iniciar la instalación.
Una vez instalada, abre la aplicación. Nota: la verificación del dispositivo es obligatoria para iniciar sesión por primera vez. Después de una verificación correcta, vuelve a abrir la aplicación Business.
Instala el Splashtop Streamer en los dispositivos a los que deseas conectarte de forma remota.
Inicia sesión en el portal del administrador y haz clic en "Añadir ordenador". Copie el enlace de descarga del Streamer y envíalo a los ordenadores a los que deseas conectarte de forma remota.
En estos ordenadores, abre el enlace para descargar, instalar y ejecutar el Streamer. Luego, haz clic en "Aceptar" para otorgar permisos de acceso.
Conéctate a tus dispositivos remotos:
Abre la aplicación Business en el dispositivo desde el que deseas conectarte de forma remota.
Verás una lista de ordenadores donde se instaló el Streamer. Haza clic en el ordenador deseado para establecer una conexión remota.