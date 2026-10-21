La Universidad de Australia Occidental fortalece el Soporte remoto y el Acceso a la Investigación con Splashtop
Consolidar Soporte remoto y Acceso remoto en una plataforma segura y gestionada centralmente, que soporte aproximadamente 9.000 dispositivos, 3.000 empleados e investigadores en múltiples campus.
Impacto
Reducción de la sobrecarga de gestión de TI con Basado en la nube Soporte remoto
La plataforma Basado en la nube de Splashtopreduce la complejidad administrativa y ahorra a UWA aproximadamente cuatro horas de parches manuales por persona cada mes.
Acceso remoto seguro y centralizado para equipos de TI e investigadores
Splashtop consolida el soporte de TI y el investigador Acceso remoto en una plataforma segura con permisos centralizados, Gestión de identidades y Registro de sesiones de eventos.
Soporte remoto fiable en 9.000 dispositivos
Splashtop permite una resolución eficiente de problemas con conexiones estables, soporte multi-monitor y sesiones elevadas, al tiempo que proporciona a los investigadores acceso seguro y en cualquier momento a los sistemas de laboratorio.
para contratar empleados
La Universidad de Australia Occidental (UWA) es una universidad australiana líder en investigación intensiva, que apoya la educación, la investigación y la innovación en múltiples campus. Con miles de empleados, estudiantes e investigadores que dependen de la tecnología, mantener servicios de TI seguros y fiables es esencial para apoyar las operaciones diarias y las actividades de investigación.
Como Gerente de Administración de Sistemas, Sandy Miao supervisa la gestión de licencias empresariales, sistemas e infraestructura en UWA. Su equipo es responsable de gestionar la infraestructura central de TI y de proporcionar servicios de Acceso remoto al equipo de prestación de servicios de la universidad y a los usuarios finales, con más de 20 empleados de TI que utilizan Splashtop.
Con aproximadamente 9.000 dispositivos en su entorno tecnológico, proporcionar un Soporte remoto seguro y fiable es esencial. Los técnicos de TI deben asistir al personal en varios campus, mientras que los investigadores requieren Acceso remoto para los ordenadores e instrumentos de laboratorio sin estar físicamente presentes.
Antes de adoptar Splashtop, UWA se basaba en herramientas separadas, incluyendo TeamViewer, para Soporte remoto y el acceso del usuario final. Estas soluciones fragmentadas crearon desafíos de seguridad y gestión, incluyendo un alto coste de mantenimiento, permisos de acceso limitados y una falta de gobernanza centralizada.
La universidad comenzó a evaluar alternativas que pudieran consolidar Acceso remoto y su soporte en una plataforma segura y Basado en la nube, reduciendo la complejidad administrativa y alineándose con su arquitectura Zero Trust.
Los objetivos clave incluían:
Consolidar Soporte remoto y el acceso del usuario final en una sola plataforma
Reforzar la seguridad con permisos de acceso centralizados y Gestión de identidades
Reduce la carga de mantenimiento mediante una solución SaaS basada en la nube
Habilitar Acceso remoto seguro a sistemas de laboratorio para investigadores
Integra con la identidad de cloud existente y la arquitectura Zero Trust
Soporta aproximadamente 9.000 dispositivos de forma fiable
Splashtop ya había sido utilizado con éxito por uno de los centros de investigación de la UWA durante varios años. Aprovechando esta experiencia positiva, la universidad evaluó su seguridad, funcionalidad y precios antes de seleccionar Splashtop como su Acceso remoto empresarial y solución de soporte.
Resolución
Tras una evaluación exitosa, la Universidad de Australia Occidental adoptó Splashtop SOS y Splashtop Streamer para proporcionar un Soporte remoto seguro y centralizado, así como acceso para los equipos, personal e investigadores de TI en todos sus campus.
Una plataforma para el soporte de TI y el acceso a la investigación
Splashtop permite a la UWA consolidar el soporte remoto de TI y el investigador Acceso remoto en una única plataforma gestionada centralmente. Utilizando Splashtop SOS, el equipo de Servicios de Prestación de Servicios de la universidad puede resolver problemas de forma remota y asistir a aproximadamente 3.000 empleados en varios campus.
Mientras tanto, Splashtop Streamer permite a los investigadores acceder de forma segura a ordenadores e instrumentos de laboratorio del campus desde cualquier lugar, facilitando que los experimentos se inicien, supervisen o detengan fuera del horario laboral habitual sin necesidad de acceso físico al laboratorio.
Mayor seguridad mediante la gobernanza centralizada de acceso
Anteriormente, algunos investigadores y personal instalaron de forma independiente herramientas de escritorio remoto como TeamViewer, lo que dificultaba que TI mantuviera visibilidad y control sobre Acceso remoto.
Con Splashtop, UWA puede gestionar de forma centralizada los permisos de acceso, las identidades de los usuarios y el Registro de eventos de sesión. La plataforma se integra con la infraestructura de identidad cloud existente de la universidad y se alinea con su arquitectura de red Zero Trust, asegurando que Acceso remoto esté gobernado de forma segura.
Reducción de gastos administrativos con Basado en la nube Management
El paso de su anterior solución Soporte remoto a la plataforma Basado en la nube de Splashtopha reducido significativamente los requisitos de mantenimiento continuo de UWA.
Actualmente, la universidad ahorra aproximadamente cuatro horas mensuales de trabajo manual de parcheo, reduciendo la carga administrativa y permitiendo que su equipo de infraestructura se centre en iniciativas de TI de mayor valor.
Más allá del ahorro de tiempo, el enfoque cloud-first simplifica la administración continua y apoya la estrategia más amplia de modernización de TI de UWA.
Conexiones remotas fiables y mejor experiencia de soporte
Splashtop ha mejorado la fiabilidad de las sesiones remoto de Soporte, permitiendo a los técnicos resolver problemas de forma más eficiente en el entorno tecnológico de UWA.
El soporte multi-monitor permite a los técnicos ver y navegar por múltiples pantallas de los usuarios sin pedirles repetidamente que cambien Windows entre pantallas, reduciendo las dificultades de comunicación durante la resolución de problemas.
Las sesiones elevadas fiables también permiten a los técnicos realizar tareas administrativas, como instalar aplicaciones, sin perder el acceso ni interrumpir la conexión remota.
Despliegue sencillo y adopción rápida
El equipo central de TI de UWA desplegó con éxito Splashtop para Soporte remoto en aproximadamente una semana, permitiendo a los técnicos hacer la transición con la mínima interrupción de sus flujos de trabajo existentes.
Aunque el proceso de soporte permaneció en gran medida sin cambios, Splashtop introdujo un enfoque más estructurado para los usuarios finales, que ahora pueden solicitar Acceso remoto gestionado centralmente en lugar de instalar de forma independiente herramientas de escritorio remoto.
La universidad continúa consolidando herramientas individuales de Acceso remoto en su entorno Splashtop gestionado centralmente.
Construido para un futuro seguro y centrado en la nube
A medida que UWA continúa modernizando su infraestructura TI, Splashtop proporciona una plataforma flexible que soporta sus requisitos de Acceso remoto y seguridad en evolución.
Con un rendimiento fiable, administración centralizada y compatibilidad con la identidad y arquitectura de red existentes, Splashtop ayuda a la universidad a ofrecer Soporte remoto consistente y permite a los investigadores acceder de forma segura a sistemas críticos de laboratorio.
La solución ha cumplido con los criterios principales de selección de la UWA, con un apoyo prometedor del equipo de Splashtop.
Splashtop ha simplificado la gestión de Acceso remoto, proporcionando al mismo tiempo una solución segura, fiable y fácil de usar para nuestros equipos de TI e investigadores.
Sandy Miao, Responsable de Administración de Sistemas, Universidad de Australia Occidental
Splashtop en tres palabras
Fiable. Multifuncional. Fácil de usar.
Al adoptar Splashtop, la Universidad de Australia Occidental ha fortalecido Soporte remoto en aproximadamente 9.000 dispositivos, simplificando la gestión de TI, mejorando la seguridad y reduciendo la carga administrativa.
Con conexiones remotas fiables, controles de acceso centralizados y acceso seguro a sistemas de laboratorio, Splashtop permite a la UWA apoyar al personal e investigadores de forma más eficiente mientras avanza en su estrategia cloud-first.
Sobre el cliente
La Universidad de Australia Occidental (UWA), fundada en 1911, es una de las principales universidades públicas de investigación en Perth y miembro del prestigioso Grupo de los Ocho de Australia. UWA ofrece educación de grado y posgrado mientras realiza investigaciones reconocidas internacionalmente en diversas disciplinas. Con múltiples campus e instalaciones de investigación, la universidad depende de una infraestructura TI segura y fiable para apoyar la excelencia académica, la innovación y la colaboración.