Estudio de caso: El Colegio del Valle Imperial proporciona soporte remoto a la facultad

El departamento de TI del Imperial Valley College necesitaba encontrar una forma de acceder a distancia y dar asistencia a los dispositivos de sus profesores después de que el COVID-19 cerrara repentinamente el campus. El equipo descubrió que Splashtop SOS les proporcionaba todo lo que necesitaban para seguir gestionando sus usuarios y dispositivos a distancia.

El reto: Prestar asistencia a distancia a los dispositivos de los profesores

La vida en el Imperial Valley College (IVC) giraba en torno a estar físicamente presente en el campus. Los alumnos iban a clase, el personal accedía a sus archivos y aplicaciones importantes en la red interna del IVC y el equipo informático hacía la mayor parte de su trabajo de forma presencial.

Jonathan Singh, especialista jefe de sistemas empresariales del IVC, describió cómo funcionaba el equipo de TI antes de la llegada del COVID-19. "Si alguien llamaba y decía que tenía un error, nuestros técnicos acudían in situ porque estábamos allí", dijo Singh. "Podíamos presentarnos y hacer lo que necesitáramos de forma presencial, así que no suponía ningún problema".

El equipo no tenía una herramienta de acceso remoto robusta lista porque no la necesitaban. En las ocasiones en que el equipo de TI accedió a una estación de trabajo de forma remota, lo hicieron usando TightVNC porque era gratis.

Cuando COVID-19 cerró repentinamente el campus en IVC, los instructores pudieron llevarse a casa sus portátiles de IVC. Sin embargo, el equipo de IT no pudo dar soporte a esas laptops porque no podían acceder a ellas en persona, y TightVNC no funcionaría porque las laptops no estaban en la red de IVC.

El equipo de IT intentó con los equipos de Microsoft como primera opción, pero no funcionó.

"En cuanto surgió el problema del COVID, empezamos a prestar asistencia a distancia exclusivamente", dijo Singh. "Nos encontramos con un problema en el que cada vez que necesitábamos instalar software no podíamos porque nos pedía credenciales administrativas. Lo que ocurre en una sesión de Teams es que la pantalla se congela cuando aparece la solicitud de credenciales de administrador. No la vemos. Y no queremos limitarnos a decirles las credenciales".

Singh se dio cuenta de que su equipo necesitaba una nueva herramienta que les permitiera dar asistencia completa a sus usuarios de forma remota. "No pudieron venir con su portátil IVC para que pudiéramos descargar todo el material y devolvérselo. Tuvimos que averiguar cómo hacer todas las descargas e instalaciones a distancia y ahí es donde Splashtop realmente marcó la diferencia".

La solución: Proporcionar una asistencia informática remota eficaz a través de las redes

Como Microsoft Teams y TightVNC no podían sernos de ayuda, Singh recurrió a Splashtop por su producto SOS .

"Empezamos haciendo una prueba de concepto con Splashtop, TeamViewer y algunos otros", dijo Singh. "A nuestros técnicos lo que más les gustó fue Splashtop porque puedes iniciar la sesión con las credenciales del administrador local. Es una gran ventaja, ya que no teníamos forma de anular la solicitud de credenciales de administrador cuando el ordenador estaba fuera de nuestra red".

Entre las diversas funciones que ayudan a los técnicos a realizar las tareas informáticas cotidianas mientras están en una sesión de acceso remoto, el equipo de IVC quedó especialmente satisfecho con la posibilidad de conectarse con derechos de administrador.

Después de probar Splashtop, el equipo de Singh le dijo que les gustaba más que todas las herramientas de soporte remoto que probaron.

"Están usando Splashtop para cualquier tipo de solución de problemas a distancia", dijo Singh, "Prefieren usarlo en lugar de compartir el escritorio de los equipos porque tienes una pantalla completa y puedes tomar el control". Es mucho más robusto con las opciones que ofrecen. Teams es más una pantalla compartida para presentar, que una herramienta de resolución de problemas técnicos. Así que esa es la ventaja que obtenemos con Splashtop y el motivo por el que nuestros técnicos están realmente contentos con ella".

PLANES FUTUROS

Desde entonces, Splashtop se ha convertido en el método preferido de IVC para solucionar problemas técnicos. Con ello, Singh dice que el equipo informático ganará en eficiencia.

"Seguramente va a reemplazar a TightVNC", dijo Singh, "La idea que sigue es poner Splashtop en todos los ordenadores IVC. Va a ayudar a nuestros técnicos porque ahora pueden quedarse en sus escritorios y podemos cambiar la forma en que hacemos las cosas. Podemos tener una persona que conteste los teléfonos y haga arreglos rápidos con Splashtop. Y seremos capaces de difundir mejor el trabajo en base a cuánto tiempo va a tomar."

Splashtop es la solución ideal para los equipos informáticos de las UDE que necesitan una solución para ofrecer asistencia remota a cualquier dispositivo de profesores y alumnos, incluidos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebooks. Empieza tu prueba gratuita ahora u obtén más información sobre cómo puede utilizarse el software de acceso remoto de Splashtop para respaldar la enseñanza a distancia.