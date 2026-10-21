De la presentación manual a la agente: Simplificando el despliegue de aplicaciones con Microsoft Intune
El empaquetado de aplicaciones no debería ralentizar el despliegue de software. Sin embargo, para muchos equipos de Microsoft Intune, empaquetar, probar y solucionar problemas de aplicaciones sigue requiriendo horas de trabajo manual. Las actualizaciones retrasadas extienden la ventana de exposición a vulnerabilidades críticas, aumentando el riesgo de seguridad.
Únete al MVP de Microsoft Maxime Guillemin y al responsable de producto de Splashtop, Brandon Shopp, para descubrir cómo los flujos de trabajo de IA y agentes están simplificando el empaquetado de aplicaciones y ayudando a los equipos de TI a dedicar menos tiempo a tareas manuales y repetitivas.
Descubre cómo los enfoques emergentes para el empaquetado de aplicaciones pueden reducir el esfuerzo manual, minimizar errores de empaquetado y parchear vulnerabilidades más rápido.
Lo que aprenderás:
Cómo la IA y los flujos de trabajo agenticos están simplificando el empaquetado de aplicaciones y mejorando el tiempo de parcheo.
Cómo un enfoque más automatizado puede complementar tus flujos de trabajo de Microsoft Intune y fortalecer tu postura de seguridad.
Formas prácticas de reducir el esfuerzo y los errores en el envasado, incluyendo una mirada al envasado agente en acción
Descubre cómo será la próxima generación de empaquetado de aplicaciones y cuánto tiempo podría recuperar tu equipo de TI.