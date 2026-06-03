Investigación de Splashtop Encuentra que el Mantenimiento de los Dispositivos Consume la Mitad de la Capacidad de TI
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Las organizaciones reportan un aumento en la carga de mantenimiento, trabajo fuera de horas y desafíos de parcheo a medida que los entornos de endpoints se vuelven más complejos.
CUPERTINO, California, 16 de junio de 2026 – Splashtop Inc., proveedor global de soluciones que impulsan y protegen el trabajo distribuido, ha publicado hoy una nueva investigación que analiza la creciente carga operativa a la que se enfrentan los equipos de TI y los proveedores de servicios gestionados (MSPs), y concluye que el mantenimiento de endpoints consume ahora más de la mitad de la capacidad disponible de los equipos de TI. Basado en una encuesta a 250 profesionales de TI y MSP, el informe revela cómo los sistemas fragmentados, la automatización inconsistente y la visibilidad limitada están impidiendo que muchos equipos dejen atrás las operaciones reactivas de endpoints.
El informe, Atrapados en el medio: por qué la mayoría de los equipos de TI no pueden superar la gestión reactiva de endpoints, reveló que, aunque la mayoría de los equipos ya han invertido en automatización y herramientas de gestión de endpoints, muchos siguen en entornos parcialmente modernizados donde el trabajo reactivo y los sistemas desconectados continúan impulsando el aumento de los costes, la carga de trabajo fuera del horario laboral y el riesgo empresarial.
Resultados Clave
La mayoría de los equipos de TI aún están atrapados entre operaciones reactivas y automatización completa, con el 72% informando que las herramientas fragmentadas, la automatización parcial y la visibilidad limitada les impiden alcanzar las mejoras operativas esperadas.
El mantenimiento de endpoints ahora consume la mayor parte de la capacidad del equipo de TI, promediando el 53% del tiempo del equipo y aumentando al 61% en entornos con más de 1,000 endpoints.
Las operaciones reactivas de dispositivos generan una carga financiera de seis cifras, con equipos gastando un promedio de $133,000 anualmente solo en mano de obra de mantenimiento.
Los retrasos en el parcheo están generando un riesgo medible, con un 57% de los encuestados informando de un incidente de seguridad vinculado a los retrasos en el parcheo y más de la mitad reportando impactos en el seguro cibernético.
Los flujos de trabajo fragmentados están fuertemente asociados con la ineficiencia operativa, y los equipos que usan tres o más herramientas por problema de punto final tienen más del 60% de probabilidades de experimentar reelaboraciones frecuentes.
Los hallazgos apuntan a una brecha cada vez mayor entre los equipos que operan en entornos fragmentados y reactivos y aquellos que adoptan enfoques más unificados para la gestión de dispositivos. A medida que los entornos escalan, muchos equipos informan que pasan un tiempo considerable en parcheos de emergencia, resolviendo problemas en sistemas desconectados y gestionando ineficiencias operativas que limitan el impacto de las inversiones en automatización. “A medida que la automatización y los agentes de IA se vuelven más comunes en las operaciones de TI, muchos equipos están descubriendo que la automatización aislada solo puede llegar hasta cierto punto cuando el modelo operativo subyacente sigue fragmentado”, dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Esto está impulsando la necesidad de modelos operativos más unificados y moldeando cómo pensamos en simplificar las operaciones de los endpoints.”
La plataforma de Splashtop Autonomous Endpoint Management (Gestión autónoma de dispositivos) está diseñada para abordar el modelo operativo descrito en la investigación.
Obtén más información sobre Splashtop AEM o comienza una prueba gratuita: www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management.
Descarga el informe completo: Atascados en el Medio: Por Qué la Mayoría de los Equipos de TI No Pueden Ir Más Allá de la Gestión Reactiva de Dispositivos
Acerca de la Investigación
La investigación se basa en una encuesta realizada a 250 profesionales de TI y Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) con sede en EE. UU., llevada a cabo en febrero y marzo de 2026. Los hallazgos reflejan tendencias operativas relacionadas con el mantenimiento de los dispositivos, la automatización, la aplicación de parches y la gestión del flujo de trabajo en organizaciones que gestionan entornos de dispositivos distribuidos.
Acerca de Splashtop
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