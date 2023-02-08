Proveedores de infraestructura y Subprocesadores
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Este documento describe el entorno de infraestructura, subprocesadores y ciertas otras entidades ("Proveedores") importantes para los servicios de Splashtop donde dichos Proveedores procesan datos personales en nombre de Splashtop para mejorar la prestación de los Servicios de Splashtop al Cliente (dichos datos, "Datos del Cliente"). Proveedores de Infraestructura de Splashtop y Subprocesadores Lo siguiente describe las entidades legales involucradas en la entrega del servicio y almacenamiento de Datos del Cliente por Splashtop para los Servicios:
Amazon Web Services Inc.
Oracle Corporation
Lo siguiente describe las entidades legales involucradas en el procesamiento de los Datos del Cliente por parte de Splashtop para los Servicios:
Salesforce.com
ZENDESK
Intercom.io
Microsoft Corporation
HubSpot
RingCentral
Zoom
Osano
Snowflake
Rightwave
OpenAI
Esta política fue actualizada por última vez el 10 de abril de 2026.