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Grabación de sesiones e integración con PagerDuty (nuevas funciones)

Foxpass Team
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Nos hace mucha ilusión anunciar dos funciones nuevas muy esperadas: grabación de sesiones e integración con PagerDuty.

A recording symbol, as seen on a video camera

Grabación de la sesión

** Esta función ya no está disponible para clientes nuevos

La grabación de sesiones permite a un administrador grabar las sesiones SSH de sus usuarios y reproducir la grabación de la sesión en cualquier momento. Los administradores también pueden buscar grabaciones por palabra clave o por marca de tiempo para encontrar la sesión que necesitan.

Esta es una herramienta potente, ya que permite al administrador retroceder en el tiempo hasta el momento en que el código dejó de funcionar, ver qué cambios se hicieron y revertirlos si es necesario. También te ayuda a identificar quién realizó un determinado cambio en el código para que, por ejemplo, puedas saber de quién eran las credenciales comprometidas si el código publicado era malicioso.

Por último, queremos mencionar que hemos oído alto y claro a nuestros clientes cuando dijeron que esta es una función que necesitan por motivos de cumplimiento normativo, ya que ayuda a superar las secciones de control de acceso y responsabilidad de HIPAA, SOX, SOC2 o PCI. Actualmente estamos en fase beta para este producto, así que escribe a help@foxpass.com si quieres convertirte en beta tester.

The logo for PagerDuty (a lowercase P and D in green on a black background)

Integración de PAGERDUTY

La integración con PagerDuty forma parte de cualquier paquete de Foxpass y, si usas PagerDuty, esta integración es (en nuestra opinión) esencial.

En Foxpass, nos basamos en la premisa de que ciertas personas solo deberían tener acceso a los servidores durante un tiempo determinado. Además, a menudo hay ocasiones en las que los ingenieros necesitan acceso cuando algo ha salido mal. Así, cuando un ingeniero está de guardia o ha recibido un aviso por un problema a través de Pager Duty, se le puede dar acceso al servidor sin esperar a que un administrador le conceda acceso.

Foxpass se integra con la programación de guardias de PagerDuty para ayudarte a automatizar el acceso a recursos sensibles. Supervisaremos continuamente tus horarios de guardia y añadiremos a cualquier usuario de guardia a grupos y grupos de hosts específicos durante toda la duración de su rotación de guardia.

Además, puedes configurar un webhook en tu cuenta de PagerDuty para notificarnos cada vez que haya un incidente. Foxpass añadirá automáticamente a cualquier personal de respuesta a incidentes de ese incidente a los grupos y grupos de hosts que hayas especificado en Foxpass mientras el incidente permanezca abierto. Esto garantizará que cualquier usuario de guardia / fuera de guardia, pero que forme parte de un incidente, tenga acceso a tus recursos sensibles según sea necesario.

Actualmente estamos en fase beta para este producto, así que envía un correo a help@foxpass.com si quieres convertirte en beta tester.

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