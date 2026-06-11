Acceso RADIUS mediante direcciones MAC

El acceso seguro a la red ahora es más fácil. En nuestra última actualización de Foxpass, ahora puedes usar nuestros endpoints RADIUS para conceder acceso a la red a dispositivos que usan el protocolo PAP para conectarse a Internet.
Esto incluye dispositivos como Apple TV o teléfonos VOIP que no están asociados a un inicio de sesión de usuario específico.
Solo tienes que especificar qué direcciones MAC o prefijos están permitidos en tu red desde la página MAC Addresses. También puedes establecer atributos RADIUS que devuelvan entradas MAC específicas.
¿Todo listo para que tus dispositivos se conecten de forma segura a tu red? Sigue las instrucciones aquí para empezar.
– Equipo de Foxpass
Mejora tu seguridad
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