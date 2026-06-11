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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.

Acceso RADIUS mediante direcciones MAC

Foxpass Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
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El acceso seguro a la red ahora es más fácil. En nuestra última actualización de Foxpass, ahora puedes usar nuestros endpoints RADIUS para conceder acceso a la red a dispositivos que usan el protocolo PAP para conectarse a Internet.

Esto incluye dispositivos como Apple TV o teléfonos VOIP que no están asociados a un inicio de sesión de usuario específico.

Solo tienes que especificar qué direcciones MAC o prefijos están permitidos en tu red desde la página MAC Addresses. También puedes establecer atributos RADIUS que devuelvan entradas MAC específicas.

Screenshot of Mac entries

¿Todo listo para que tus dispositivos se conecten de forma segura a tu red? Sigue las instrucciones aquí para empezar.

– Equipo de Foxpass

Mejora tu seguridad

¿Listo para llevar los controles de acceso seguro de Foxpass a tu empresa? Haz clic aquí para descubrir cómo Foxpass puede ayudarte a evitar costosos errores de seguridad:

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