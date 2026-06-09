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Two IT professionals working on endpoint security with EDR tools in an office.

Nuevas reglas lógicas de grupos de hosts

Foxpass Team
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Hemos añadido nuevas funciones de Host Groups que harán que organizar el acceso a tu infraestructura sea aún más fácil.

Antes, las reglas de grupos de hosts se combinaban con OR, lo que significaba que, si un host coincidía con cualquiera de las reglas, el grupo de hosts concedía acceso.

Ahora puedes combinar reglas con AND, lo que significa que un grupo de hosts concederá acceso si el host coincide con todas las reglas del grupo de hosts.

Además, puedes usar reglas negadas. Por ejemplo, en lugar de una regla "termina con", puedes tener una regla "no termina con". Para empezar a usar estas funciones, visita la página de grupos de hosts.

Estas nuevas funciones te dan más control sobre quién tiene acceso a qué dentro de tu infraestructura, para que puedas proteger tu red y gestionar usuarios con facilidad y eficiencia.

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