Aquí, en Splashtop y Foxpass, los nuevos desarrollos y la innovación nunca se detienen. Así que nos hace mucha ilusión anunciar oficialmente algunas funciones nuevas que hemos lanzado en los últimos meses.
Atributos RADIUS & VLAN
Ahora puedes devolver atributos RADIUS para habilitar la asignación de VLAN y otras capacidades para tus clientes RADIUS. Solo tienes que crear un conjunto de atributos desde la página RADIUS Attributes y luego asignarlo a un cliente desde la página RADIUS Clients.
Puedes añadir atributos constantes (que devuelven el mismo valor para todas las llamadas) y atributos condicionales (que devuelven valores específicos según la pertenencia de un usuario a grupos). También admitimos códigos específicos de cada proveedor, así que avísanos si no ves tu configuración en la lista y la añadiremos.
Puedes leer instrucciones más detalladas sobre la configuración y la puesta a punto de los conjuntos generales de atributos aquí o sobre la asignación de VLAN aquí.
MFA de LDAP
Hemos añadido compatibilidad con autenticación multifactor para LDAP, con Duo. La MFA se puede habilitar para una empresa desde la página de Configuración. Cuando se habilita, todos los usuarios usarán MFA para las operaciones de LDAP, pero puedes eximir a usuarios específicos. Ten en cuenta que los enlaces LDAP no pueden usar MFA.
También puedes configurar una política de MFA para cuando el proveedor de MFA esté caído o no sea accesible por cualquier otro motivo. Foxpass usará esa política para permitir o restringir todas las operaciones LDAP con una contraseña correcta. Configurar la política en “Ignore” ignorará el fallo de la MFA y permitirá el inicio de sesión, y “secure” usará por defecto un modelo seguro y bloqueará el inicio de sesión.
Usuarios y grupos de Posix
Ahora puedes especificar qué usuarios y grupos devuelven información Posix a través de LDAP. Los usuarios de Posix son empleados que no necesitan acceso SSH, pero sí acceso LDAP para cosas como los inicios de sesión en máquinas OSX.
Puedes modificar si se devuelve un usuario desde la página Users en la columna «Unix Info». Los tipos de usuario “Engineer” y “Posix” contienen información de Posix, mientras que los usuarios “Standard” no la contienen. Además, puedes modificar la configuración Posix de un usuario desde la API, que está documentada aquí.
También puedes gestionar explícitamente qué grupos se devuelven a tus servidores desde las consultas LDAP. Puedes especificar si estos grupos son un “posixGroup” o no en la página de Grupos. También puedes cambiar el valor predeterminado para los grupos nuevos desde la página Config.
Grupos temporales de grupos de hosts y API
Ahora puedes añadir membresías temporales de grupo a los grupos de hosts. Las membresías temporales de grupos se pueden gestionar en la página de Hostgroups de la misma manera que las membresías temporales de usuarios.
También hemos ampliado nuestra API para admitir operaciones de pertenencia a grupos de hosts tanto para usuarios como para grupos. Consulta la documentación al respecto aquí.
Autenticación delegada de Office 365
Hemos añadido Office 365 a nuestra lista de opciones de autenticación delegada. La autenticación delegada usa Foxpass como proxy para pasar las contraseñas de los usuarios a través de Foxpass a un proveedor de identidad designado, para que tus usuarios puedan utilizar SSO en toda su pila tecnológica.
Puedes habilitar la autenticación delegada en la página Configuración de autenticación.
Filtro de usuario y nombre de usuario en el panel
Hemos añadido la opción de filtrar usuarios por nombre o apellido en la página de Usuarios. Además, si uno de tus usuarios olvida su nombre de usuario, puede consultarlo en su panel de control.
Próximamente:
Caché de Foxpass
Estamos terminando el desarrollo de una caché de Foxpass que puedes ejecutar localmente en un contenedor Docker. Si tus hosts o puntos de acceso no pueden conectarse a los servidores de Foxpass, usarán tu caché local como opción de respaldo.
Compatibilidad con StartTLS
Nuestros servidores LDAP pronto serán compatibles con StartTLS.
Ponte en contacto con nosotros si te gustaría participar en nuestra prueba beta.
Mejora tu seguridad
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