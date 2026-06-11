Aquí, en Foxpass, la innovación nunca se detiene. Así que nos entusiasma anunciar oficialmente algunas funciones nuevas que hemos lanzado en los últimos meses.
Pruebas de atributos RADIUS
Ahora puedes probar rápidamente los atributos RADIUS directamente desde la consola. Solo selecciona un conjunto de atributos y un usuario, y la herramienta te mostrará qué atributos y valores devolverá RADIUS. Esto te permite comprobar fácilmente si has configurado correctamente tu conjunto de atributos.
La herramienta se encuentra al final de la página RADIUS Attributes.
Sincronización de contraseñas de Google
Foxpass ahora puede sincronizar contraseñas con Google. Si cambias tu contraseña en Foxpass, enviaremos la nueva contraseña a Google. Esta función es útil para las organizaciones que quieren que los usuarios mantengan una única contraseña, pero también quieren tener activada la autenticación en dos factores de Google.
Esto se puede habilitar para los usuarios de G Suite en la página de Configuración de autenticación.
Bloqueos de inicio de sesión
Ahora también hemos añadido la posibilidad de bloquear a los usuarios tras un número determinado de intentos fallidos de inicio de sesión. Pueden desbloquearse automáticamente después de un periodo determinado o desbloquearse manualmente por un administrador.
Esta función solo se aplica a usuarios u organizaciones que no tienen activada la autenticación delegada. La configuración se puede activar en la página de Configuración de autenticación.
Mejora tu seguridad
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