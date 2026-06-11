En Foxpass, siempre estamos ideando nuevas innovaciones para que el acceso seguro a la red sea mejor que nunca. Así que nos hace ilusión anunciar oficialmente algunas funciones nuevas que hemos lanzado en los últimos meses:
Inicios de sesión de Foxpass con 2FA
La autenticación multifactor añade seguridad adicional a las cuentas y ayuda a verificar a los usuarios cuando inician sesión. Ahora, la función de autenticación de dos factores de Foxpass añade compatibilidad total para organizaciones que no usan G Suite ni Office 365 como proveedor de identidad.
Puedes registrar tu organización en Foxpass y usar tu correo electrónico habitual, una contraseña específica de Foxpass y un código 2FA para iniciar sesión en el sitio web. Esto ayuda a verificar la identidad de los usuarios, para que los usuarios no autorizados no puedan iniciar sesión con credenciales robadas.
Contáctanos en help@foxpass.com para ponerlo en marcha hoy mismo.
Funciones de contraseña
La seguridad de las contraseñas sigue siendo extremadamente importante, así que te damos más control sobre tus reglas de contraseña. Además de admitir un mecanismo de autenticación completo en Foxpass, hemos ampliado las configuraciones de requisitos de contraseña más allá de elegir una puntuación mínima de zxcvbn.
Ahora puedes exigir que no se reutilicen las contraseñas, establecer longitudes mínimas para las contraseñas y definir un número mínimo de dígitos o letras. Este conjunto de funciones puede ayudarte a extender las políticas de contraseñas de tu organización al resto de tu infraestructura, asegurando políticas de contraseñas sólidas en toda tu empresa.
Puedes probar estas nuevas funciones en la nueva página de Configuración de autenticación.
Lista blanca de IP
Ahora puedes permitir direcciones IP para acceder a nuestro endpoint LDAP. De este modo, solo las direcciones IP aprobadas previamente tienen acceso a tu directorio LDAP, lo que garantiza una mayor seguridad en el acceso a tu directorio.
Consulta la página de IPs en la lista blanca para empezar.
Página de sincronización mejorada
Hemos añadido más visibilidad al proceso de sincronización en nuestra página de Directory Sync. Ahora puedes comprobar al instante si tus credenciales son válidas en la parte superior de la página. Además, Bitium y Okta ahora muestran más información sobre el estado de su sincronización.
Si un usuario está desincronizado y necesita una actualización inmediata, puedes volver a sincronizarlo manualmente desde la página de Usuarios. Solo tienes que seleccionar la opción en el menú desplegable Acciones (cuando corresponda) y el usuario se sincronizará automáticamente. Esto es útil para los usuarios que necesitan asistencia inmediata y no quieren esperar a que la sincronización vuelva a ejecutarse.
Filtros de grupo
La página de Groups ahora admite filtrado por nombre de grupo y paginación, lo que facilita encontrar grupos en organizaciones grandes. Mira la esquina superior derecha de la página para probarlo.
Página de usuario optimizada
Hemos unificado la pestaña de usuarios inactivos en la página de Usuarios. Los usuarios que desactivó un administrador ahora se marcan en amarillo y los usuarios que desactivó un proceso de sincronización se marcan en rojo.
Para volver a habilitar a un usuario deshabilitado por un administrador, selecciona “volver a habilitar” en el menú desplegable. Para volver a habilitar a un usuario deshabilitado por un proceso de sincronización, solo tienes que volver a habilitarlo en tu fuente de directorio y esperar a que el proceso de sincronización se ejecute de nuevo o seleccionar “actualizar usuario” en el menú desplegable.
Modificación de contraseña LDAP
Ahora gestionamos comandos ldappasswd para que puedas modificar la contraseña de un usuario usando nuestro endpoint LDAP.
Próximamente:
Más funciones de contraseña
Pronto verás más funciones de contraseña en la consola. Tendrás la posibilidad de bloquear a un usuario si introduce una contraseña incorrecta demasiadas veces seguidas. Los administradores también podrán restablecer automáticamente las contraseñas de los usuarios.
Caché de Foxpass
¡Buscamos beta testers para nuestro nuevo Foxpass Cache! Con Foxpass Cache, si tus hosts o puntos de acceso no pueden conectarse a los servidores de Foxpass, usarán una caché local como opción de respaldo. Si te interesa probarlo, contáctanos en help@foxpass.com.
Mejora tu seguridad
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