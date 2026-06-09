En Splashtop y Foxpass, siempre estamos innovando y buscando nuevas formas de ayudar a proteger tus redes. Así que nos entusiasma anunciar oficialmente algunas funciones nuevas de Foxpass que hemos lanzado en las últimas semanas:
Implementación local
Ahora ofrecemos oficialmente implementación on-premises mediante contenedores Docker, además de nuestras implementaciones en nube privada alojada y en la nube estándar. Las implementaciones on-premises son ideales para las organizaciones que lo requieren para cumplir con PCI o para gestionar datos especialmente sensibles.
Si tu organización necesita la implementación local de Foxpass, contacta con nosotros en help@foxpass.com para empezar hoy mismo.
Compatibilidad con subdominios
También hemos añadido compatibilidad con varios dominios. Solo tienes que activar “Soporte para subdominios” en la página Config para gestionar usuarios en varios dominios.
Más opciones de sincronización de directorios
Hemos creado una página de sincronización específica para que puedas combinar y adaptar fácilmente la sincronización de tus usuarios y grupos. Ahora puedes sincronizar con Google, Office 365, Okta o Bitium, lo que facilita aún más la gestión de tu directorio y permisos.
Compatibilidad con Unicode
Ahora ofrecemos compatibilidad total con Unicode en todas nuestras interfaces y endpoints. Unicode es un estándar de codificación de caracteres creado para permitir el uso de texto en cualquier sistema de escritura que pueda digitalizarse, incluidos más de 100 sistemas de escritura, símbolos y signos de puntuación comunes, y miles de emoji. Incluir compatibilidad con Unicode facilita que los usuarios usen su idioma preferido.
Actualización de la contraseña de Binder
Ahora puedes actualizar manualmente las contraseñas de tus LDAP Binders. No importa por qué necesites cambiar tu contraseña, es tan sencillo como ir al Binder y hacer clic en “Restablecer contraseña”.
Mejora tu seguridad
¿Listo para proteger tu red de usuarios no autorizados mientras das a tus empleados un acceso fácil y cómodo? Haz clic aquí para descubrir cómo Foxpass puede ayudarte a evitar costosos errores de seguridad: