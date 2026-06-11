Nos alegra anunciar nuestro nuevo explorador de API en nuestras páginas de documentación.
Ahora es más fácil que nunca probar rápidamente endpoints de API y empezar a automatizar tareas en Foxpass, sin necesidad de experiencia en programación.
Lo único que tienes que hacer es introducir una clave API en el módulo e introducir los parámetros necesarios en los campos. A partir de ahí, tu API y tus integraciones estarán listas para usar.
Nota: el explorador de API se conecta a la base de datos en vivo, así que ten cuidado al hacer llamadas que modifiquen datos.
Puedes añadir y ejecutar APIs en Foxpass en tres sencillos pasos:
Paso 1. Crea una clave API
Paso 2. Introduce la clave API
Paso 3. Haz una llamada a la API
¡Y eso es todo!
Si necesitas instrucciones más detalladas y por escrito, consulta la página de documentación aquí.
– Equipo de Foxpass
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