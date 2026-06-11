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Nueva función - Explorador de API

Foxpass Team
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Nos alegra anunciar nuestro nuevo explorador de API en nuestras páginas de documentación.

Ahora es más fácil que nunca probar rápidamente endpoints de API y empezar a automatizar tareas en Foxpass, sin necesidad de experiencia en programación.

Lo único que tienes que hacer es introducir una clave API en el módulo e introducir los parámetros necesarios en los campos. A partir de ahí, tu API y tus integraciones estarán listas para usar.

Nota: el explorador de API se conecta a la base de datos en vivo, así que ten cuidado al hacer llamadas que modifiquen datos.

Puedes añadir y ejecutar APIs en Foxpass en tres sencillos pasos:

Paso 1. Crea una clave API

Screenshot showing the API keys feature

Paso 2. Introduce la clave API

Screenshot showing how to enter API keys

Paso 3. Haz una llamada a la API

Screenshot showing how to test API keys

¡Y eso es todo!

Si necesitas instrucciones más detalladas y por escrito, consulta la página de documentación aquí.

– Equipo de Foxpass

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