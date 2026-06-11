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Illustration of a person holding a large key next to a monitor displaying the word sudo and a shield with a padlock, symbolizing computer security and administrative access.

Gestión del acceso sudo con LDAP SUDOers

Foxpass Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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¡Foxpass se complace en anunciar la compatibilidad con SUDOers gestionados por LDAP!

Con SUDOers, puedes gestionar de forma remota los permisos de sudo directamente desde la consola de Foxpass. Esto te permite restringir comandos y establecer variables de entorno según el host, el usuario, la pertenencia a grupos y más.

Ahora puedes gestionar no solo el acceso al host, sino también los permisos de usuario mientras estás en el host.

A screenshot of the Sudoers feature

Para obtener más información, consulta nuestra documentación aquí. SUDOers es una función complementaria, así que si te interesa, ponte en contacto con nosotros en help@foxpass.com o a través de nuestro chat de Intercom para configurarlo.

– Equipo de Foxpass

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