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Foxpass + Okta Verify Push

Foxpass Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
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Protege tu Wi-Fi y tus redes con autenticación basada en identidad y certificados
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Nos complace anunciar la compatibilidad con Okta Verify Push en Foxpass!

Ahora, cuando delegas la autenticación a Okta, comprobaremos automáticamente si tienes habilitado un factor de notificación push y lo usaremos para verificar que estás iniciando sesión correctamente. Esto proporciona un método seguro para acceder a las cuentas y verificarlas mediante autenticación multifactor, manteniendo las redes seguras sin comprometer la facilidad de acceso.

Para configurar la autenticación delegada con Okta en Foxpass, consulta nuestras instrucciones aquí.

Para configurar Okta Verify Push, lee las instrucciones de Okta aquí.

–Equipo de Foxpass

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