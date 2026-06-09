¡En Foxpass nos entusiasma por fin lanzar la versión de producción de nuestra caché personalizada de Foxpass!
La caché actúa como una fuente secundaria de autenticación para tus sistemas.
Aunque nuestro historial de disponibilidad es impresionante, como cualquier proveedor de servicios en la nube, no somos inmunes a las interrupciones del servicio.
Ahora ofrecemos un servidor de caché local que garantiza que nunca tendrás problemas para iniciar sesión en tus servidores, Wi‑Fi u otros sistemas.
Si se produce un tiempo de inactividad o tus sistemas tienen problemas para conectarse a nuestros servidores por cualquier motivo, el sistema consulta en su lugar el directorio local en la caché. La caché se distribuye como un contenedor Docker fácil de configurar y poner en marcha. Como con cualquier contenedor, no hay dependencias externas. Simplemente descárgalo y ejecútalo.
Con la caché de Foxpass, puedes asegurarte de que los usuarios autorizados puedan acceder a tus redes, servidores y sistemas de forma rápida, sencilla y fiable, mientras mantienes a raya a los usuarios no autorizados. Incluso en raras ocasiones de inactividad, tus sistemas seguirán siendo seguros y accesibles.
La caché de Foxpass es una función prémium, así que si te gustaría empezar a usarla, puedes contactarnos en help@foxpass.com y te ayudaremos a empezar.
Las instrucciones para poner en marcha la caché se encuentran aquí. Para saber cómo actualizar tus hosts y otros clientes para usar la caché, lee aquí.
-Equipo de Foxpass