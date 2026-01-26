Seminario web de Remote Support y AEM
Tema: cómo aprovechar al máximo Splashtop Remote Support
Fecha: 18 de junio de 2025
Hora: 9:30 h PT / 12:30 h ET / 17:30 h GMT
Duración: 30 minutos
Descripción: averigua cómo aprovechar al máximo la solución Splashtop Remote Support en este seminario web diseñado exclusivamente para nuevos usuarios. Nuestro equipo de expertos del equipo de productos mostrará funciones potentes, compartirá consejos y trucos y demostrará las mejores prácticas para ayudarte a optimizar tu experiencia.
A través de debates con expertos y demostraciones en vivo, aprenderás lo siguiente:
Explorar las funciones, funcionalidades y casos prácticos clave
Aprovechar las mejores prácticas para garantizar una adopción sin problemas
Preguntas y respuestas con nuestros expertos para resolver tus preguntas específicas
No pierdas esta oportunidad de garantizar una adopción llevadera y con todas las garantías de Splashtop.