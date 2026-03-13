Evolución del Lugar de Trabajo Virtual
23 - 24 de junio de 2022 - Maritim proArte, Berlín, Alemania
Splashtop está encantado de patrocinar la evolución del lugar de trabajo virtual de este año en Berlín.
¡Splashtop está encantado de patrocinar este año Virtual Workplace Evolution en Berlín! Nuestro equipo mostrará Splashtop Enterprise para permitir a los profesionales de TI controlar, gestionar y monitorear computadoras de forma remota, proporcionar soporte bajo demanda a los dispositivos de los usuarios finales y permitir el acceso remoto a computadoras para empleados que trabajan desde casa o en un entorno de trabajo híbrido.
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