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SMB TechFest

15 de abril de 2021 – En línea

SMB TechFest

¡Splashtop está encantado de patrocinar el SMB TechFest nuevamente este año!

¡Splashtop está encantado de patrocinar el SMB TechFest nuevamente este año! Nuestro equipo mostrará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para permitir que los MSPs y los profesionales de TI presten soporte y gestionen ordenadores con acceso no supervisado en cualquier momento, configuren capacidades de supervisión y gestión y ofrezcan acceso supervisado para soporte bajo demanda a ordenadores y dispositivos móviles.Pásate por nuestro stand en la sala de exhibición virtual para ver la sesión de Italo Nava sobre acceso remoto para MSPs.

SMB TechFest | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS