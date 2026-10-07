Cómo sacar el máximo partido de Splashtop AEM
Tanto si estás evaluando Splashtop AEM como si quieres sacar más partido a tu implementación, descubre formas prácticas de automatizar tareas rutinarias de TI, mejorar la visibilidad de los endpoints y simplificar la gestión de endpoints.
Fecha: 1 de julio de 2026
Hora: 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT
Duración: 30 minutos
Descripción: Gestionar endpoints no debería llevarte tiempo ni ser reactivo. En esta sesión, te mostraremos cómo Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) ayuda a los equipos de TI a automatizar tareas rutinarias, mejorar la seguridad de los endpoints y mantener una visibilidad completa en todo su entorno.
Tanto si buscas reducir el trabajo manual como reforzar tu estrategia de gestión de endpoints, en este webinar te mostraremos casos de uso prácticos y flujos de trabajo reales que puedes aplicar de inmediato.
Lo que aprenderás:
Cómo automatizar el parcheo, las actualizaciones y el mantenimiento rutinario
Formas de supervisar y gestionar de forma proactiva el estado de los endpoints
Cómo las funciones de gestión de endpoints complementan las funciones de soporte remoto
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