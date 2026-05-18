Digital Workplace Experience Virtual Conference

Conferencia virtual sobre la experiencia del lugar de trabajo digital
4 y 5 de mayo de 2022: evento virtual en línea
Los asistentes tendrán la oportunidad única de ver los entresijos de los lugares de trabajo digitales más exitosos del mundo y descubrir las últimas tendencias, mejores prácticas e investigaciones sobre lugares de trabajo digitales.
Durante esta serie de conferencias virtuales trimestrales, los asistentes tendrán la oportunidad única de ver los entresijos de los lugares de trabajo digitales más exitosos del mundo y descubrir las últimas tendencias, mejores prácticas e investigaciones de lugares de trabajo digitales. La CMO de Splashtop, Michelle Burrows, hablará sobre resolver el dilema del trabajo remoto a las 13:40 h ET.
Conferencia sobre experiencia en el lugar de trabajo digital | Splashtop Enterprise