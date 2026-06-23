Addigy Innovate 2021

Addigy Innovate es un evento virtual de un día que reúne a los asistentes para aprender sobre las innovaciones más recientes de Addigy y la hoja de ruta de productos, y les proporciona información útil y práctica de líderes de la industria.
Addigy Innovate es un evento virtual de un día que reúne a los asistentes para aprender sobre las innovaciones más recientes de Addigy y la hoja de ruta del producto, y brindarles información útil y práctica de los líderes de la industria. Nuestro equipo presentará Splashtop SOS para ayudar a los profesionales de TI y a los Proveedores de Servicios Gestionados a crecer junto con nuestro creciente conjunto de características como la reventa de acceso remoto, la configuración de una plataforma de soporte remoto on-prem, la gestión del antivirus Bitdefender para endpoints y más.