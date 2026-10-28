La alternativa de alto rendimiento y completa a Microsoft Remote Help
No consigas acceso supervisado en Windows, Mac, Linux y más entre los inquilinos, y lleva un seguimiento completo de auditoría de cada sesión.
Una mejor alternativa de ayuda remota: Diseñada para un mejor soporte remoto para cada usuario y cada dispositivo
Microsoft Remote Help es la herramienta de asistencia remota integrada en Intune. Está incluido en Microsoft 365 E3 y E5 y funciona bien para ayuda básica dentro de un solo Microsoft tenant, principalmente en PCs Windows propiedad de Empresa.
Splashtop Remote Support permite que los equipos y MSPs de TI ayuden a cualquiera, en cualquier plataforma importante, con o sin Intune. el acceso supervisada y no supervisada, las herramientas durante la sesión y la grabación de sesiones dan lugar a sesiones de Soporte remoto más rápidas y efectivas.
Comparación de funciones de ayuda remota entre Splashtop y Microsoft
Función
Ayuda Remota de Microsoft
Splashtop Remote Support
No supervisada Access
Limitado a PCs físicos Windows propiedad de la empresa más Android dispositivos seleccionados. No Mac, máquinas virtuales ni BYOD. Necesita un permiso personalizado, dos programas extra de Microsoft y el Escritorio Remoto activado.
no hay acceso supervisado en Windows, Mac, Linux, Android, servidores y máquinas virtuales. Despliega el agente a través de Intune o instálalo en cualquier dispositivo.
Soporte multiplataforma
Windows y MacOS, con Androidlimitada. No hay Linux, iOS, iPadOS ni Chromebook, y la aplicación web es solo para visualizar.
Windows, Mac, Linux, iOS, iPadOS, Android y Chromebook, además de acceso al navegador a ordenadores remotos.
Transferencia y copiar/pegar archivos
✗
Transferencia de archivos en sesiones sin supervisión solo cuando ayuda a un usuario en vivo. El copiar/pegar es solo texto.
✔
Transfiere archivos y copia/pega texto y archivos tanto en sesiones supervisadas como sin supervisada.
Elevación y reinicio administrativo
✗
Solo en Windows la elevación. La sesión termina cuando el dispositivo se reinicia.
✔
Eleva a administrador y gestiona las solicitudes UAC, luego reinicia y reconecta automáticamente.
Voz, borrado de pantalla y redirección del teclado
✗
No disponible.
✔
Habla con el usuario, apaga la pantalla del mando para privacidad y envía atajos de teclado, incluso para teclados que no son en inglés.
Registros de Grabación y Auditoría de Sesiones
✗
No hay grabación de sesión. Los datos básicos de sesión (quién, qué dispositivo, cuánto tiempo) se conservaban durante 30 días, sin chat, archivos ni registros de línea de comandos.
✔
Grabación de sesión más registros de chat, transferencias de archivos y comandos, conservados de 90 días a 1 año y exportables.
Apoya a usuarios fuera de tu inquilino
✗
Técnico, usuario y dispositivo deben estar todos en el mismo inquilino de Microsoft. MSPs, help desks externalizados, contratistas y socios no pueden usarlo.
✔
Ayuda a cualquiera que esté en un dispositivo Empresa o BYOD con un código de sesión, entre arrendatarios y organizaciones, sin necesidad de Microsoft cuenta.
Licencias
Incluido en Microsoft 365 E3 y E5. Otros planes, incluido Business Premium, requieren un complemento por usuario para cada técnico y cada usuario al que ayudan.
Licenciado por técnico, así que el coste escala según tu equipo de soporte, no con el tamaño de tu empresa.
Por qué Splashtop en lugar de Microsoft Remote Help
Soporte sin límites de inquilinos, para que MSPs, mesas de ayuda externalizadas, contratistas y socios puedan ayudar a los usuarios de cualquier organización.
no hay acceso supervisado en todas las plataformas principales, incluyendo Mac, Linux, servidores y máquinas virtuales, no solo en Windows corporativos y PCs.
Un registro completo de auditoría con grabación de sesiones y registros de chat, transferencias de archivos y comandos, mantenido hasta un año.
Las herramientas para arreglarlo al primer toque, incluyendo transferencia de archivos, voz, elevación, borrado de pantalla y persistencia en el reinicio.
Funciona junto con Intune, desplegado a través de tu configuración actual de Intune, así que conservas las herramientas que ya usas.
Cada cliente ofrece un soporte superior por chat, correo electrónico y teléfono .
Preguntas frecuentes: Splashtop vs Microsoft Remote Help
¿Tengo que cambiar Intune para usar Splashtop?
¿Puedo apoyar a usuarios fuera de mi tenant de Microsoft?
¿Puede MSPs usar Splashtop para apoyar a varios clientes?
¿ Splashtop ofrece acceso supervisado en Mac y Linux?
¿Splashtop graba sesiones remotas?
¿No está ya incluida la Ayuda Remota en Microsoft 365?
¿Listo para acelerar tu mesa de ayuda?
Ayuda a cualquier usuario en Windows, Mac, Linux, iOS o Android, tanto en inquilinos como en organizaciones, con cada sesión registrada y registrada.