Video: Permite a los estudiantes acceder a los ordenadores del laboratorio del campus desde casa

El acceso remoto es uno de los temas más hablados en el mundo hoy en día, especialmente para los colegios y universidades. A medida que la pandemia COVID-19 continúa, la demanda de las escuelas no hace más que aumentar, ya que muchas de ellas necesitan alguna forma de que los estudiantes accedan de forma remota a los ordenadores del laboratorio.
Más información sobre la configuración del acceso remoto al laboratorio.
Splashtop permite a los estudiantes acceder a los ordenadores del laboratorio de forma remota, ayudando con éxito a las escuelas a hacer posible un aprendizaje a distancia efectivo. Tanto los instructores como los estudiantes adoran las conexiones remotas de alto rendimiento de Splashtop, ¡y lo fácil que es de usar!
Splashtop está ayudando a cientos de universidades hoy en día con el acceso remoto desatendido usando una de sus capacidades principales, la conectividad entre dispositivos. Los estudiantes pueden controlar perfectamente las computadoras de laboratorio de Windows, Linux y Mac desde cualquier computadora personal, tableta o dispositivo móvil (incluyendo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook).
Con Splashtop, los estudiantes en casa o en cualquier otro lugar pueden acceder a los ordenadores del laboratorio de la escuela sin que nadie esté presente en el campus. No importa dónde estén, los estudiantes podrán seguir transmitiendo video y audio (incluso audio de Macs remotas), obtener el control del ratón y el teclado, y usar todas las aplicaciones del ordenador del laboratorio. Esto permite a los estudiantes aprovechar las computadoras de laboratorio de alto rendimiento de sus escuelas, y trabajar en aplicaciones como la Suite de Adobe como si estuvieran sentados justo en frente de esa máquina.
La solución de laboratorio remoto de Splashtop también proporciona una consola de administración centralizada, lo que la hace muy fácil de administrar y escalar. La infraestructura segura de Splashtop, la prevención de intrusiones y las múltiples funciones mantienen sus datos seguros. Otras funciones, como la verificación de dos factores y la autenticación del dispositivo, permiten a los usuarios optimizar la seguridad de sus cuentas.
Cómo funciona Splashtop para laboratorios con ordenadores
Hay dos componentes principales de la solución de acceso remoto de Splashtop:
La aplicación de negocios Splashtop
Esta aplicación está instalada en todos los dispositivos de los estudiantes. Una vez conectado, los estudiantes verán una lista de computadoras a las que se pueden conectar y ver qué computadoras están en línea o no. Con un solo clic, tendrán acceso completo a esa computadora de laboratorio, y podrán tomar el control como si estuvieran sentados justo frente a ella.
Los estudiantes tendrán opciones como pantalla completa, tamaño original, alta velocidad de cuadro (para optimizar las aplicaciones de audio/video que puedan estar ejecutando), y muchas más. Algunas otras características incluyen la transferencia de archivos, el chat, el seguimiento remoto y la grabación de la sesión.
El Splashtop Streamer
Este streamer fácil de desplegar funciona como un servicio y está instalado en todos los ordenadores del laboratorio. Los administradores de TI pueden ver, agrupar y administrar todas las computadoras de la escuela, los usuarios y los dispositivos de los que se están conectando. Aquí, los administradores también pueden establecer permisos de acceso, revisar los historiales de sesión, ver todas las sesiones de los estudiantes y sus duraciones, e incluso exportar estas sesiones.
En la pestaña de gestión, los administradores pueden crear grupos de computadoras (ya sea grupos de laboratorio o grupos de usuarios) y controlar a qué computadora o grupos de computadoras tienen acceso los estudiantes. Una característica fundamental que les encanta a las escuelas es que los instructores pueden establecerse como administradores de grupo, lo que les permite controlar grupos específicos de computadoras.
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