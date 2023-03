Los secretos de Splashtop para el éxito como Unicornio

Mark Lee, CEO de Splashtop, conversa con Ryan Floyd de Storm Ventures

Storm Ventures ha participado en todas las rondas de financiación de Splashtop, desde la Serie A en 2006 a la Serie D en 2010, y ahora en la financiación más reciente por 50 millones de dólares que eleva la valoración de Splashtop por encima de los 1.000 millones de dólares.

Para cada uno de estos eventos de financiación de Splashtop, el principal inversor de Storm ha sido Ryan Floyd, el codirector general de la empresa. Storm incluso invirtió en nuestra empresa anterior, OSA Technologies, que se desempeñaba en un mercado completamente diferente (firmware de interfaz de gestión de plataforma inteligente integrada [IPMI] para servidores).

En vista de la larga relación de Ryan con Splashtop, queríamos conocer su perspectiva sobre cómo ve nuestro recorrido hasta el momento y hacia dónde ve que se dirigen nuestra empresa y nuestro mercado en el futuro.

Mark Lee: Ryan, has invertido en muchas empresas a lo largo de los años y has sido uno de nuestros inversores desde los comienzos de Splashtop. ¿Dirías que Splashtop es una inversión típica de Storm Ventures?

Ryan Floyd: No estoy seguro de que exista algo así como una inversión verdaderamente típica. Pero puedo decirte que Splashtop es diferente de la mayoría de las otras inversiones en las que he participado, en algunos niveles.

Por un lado, muchas veces invertimos en empresas que intentan establecer un mercado totalmente nuevo. Pero en el caso de Splashtop, están trastocando el mercado establecido de acceso remoto, cuyo ejemplo actual son las redes privadas virtuales (VPN).

Las VPN tuvieron su reinado, pero son un enfoque basado en un legado. Son toscas, difíciles de manejar, caras y están sobrecargadas por sus infraestructuras centralizadas de mando y control. No pueden seguir el ritmo de la transformación digital que están experimentando las organizaciones de hoy en día.

Al proporcionar un enfoque moderno, basado en cloud y seguro para el acceso remoto, Splashtop presenta una alternativa clara a una tecnología y un mercado muy conocidos, pero a los que pocos tienen mucho afecto.

Otra forma en que Splashtop es diferente es que has sido rentable durante muchos años.

Mark: Correcto, desde 2015.

Ryan: Y no sólo algo rentable, sino significativamente rentable. Han generado un fuerte balance, que no es algo que la mayoría de los inversores de riesgo conozcan. Y lo que es importante, no han sacrificado un rápido crecimiento en el camino. Puedo decirte que la combinación de un alto crecimiento con una alta rentabilidad definitivamente hace que Splashtop sea atípica, de la mejor manera posible.

Mark: Nuestro crecimiento y rentabilidad reciente se aceleró ciertamente por la pandemia de la COVID-19.

Ryan: Seguro. Splashtop experimentó un verdadero viento de cola gracias a la COVID-19. Pero creo que la pandemia iluminó y aceleró algo que ya estaba sucediendo.

Una de las tendencias más poderosas de la informática empresarial a lo largo del tiempo es facilitar a los usuarios el acceso y la obtención de los datos que necesitan para realizar su trabajo. La gente quiere ser independiente. No quiere tener que pedir permiso o conseguir un equipo especial o pasar por todo tipo de obstáculos. Sólo quieren obtener lo que necesitan para hacer su trabajo, sin barreras ni impedimentos. Si le das a la gente las herramientas para hacer su trabajo de manera más eficiente y efectiva, van a adoptar esas cosas de manera masiva.

Para muchas empresas y otras organizaciones grandes, e incluso para muchas empresas pequeñas, fue necesario cumplir con los requisitos de trabajo desde el hogar debido a la pandemia para que descubrieran que las personas podían hacer trabajo digital a distancia, a menudo tan productivamente como si estuvieran físicamente en la oficina.

Mark: Nos gusta decir que el genio del trabajo desde casa ha salido de la botella, ¡y no hay forma de que vuelva a entrar!

Ryan: ¡Exactamente, sí! Ese es otro aspecto poderoso de la historia de Splashtop, es que se abordaron los problemas técnicos del acceso remoto con una mentalidad fundamentalmente de consumidor, lo que significa que todo se hizo de manera que fuera muy, muy fácil de usar, así como asequible. Así que a las personas les encanta usar Splashtop.

Pero, al mismo tiempo, se resuelve un problema central de la empresa, que consiste en una mejor manera de conectar a los empleados con los datos, el software y otros recursos digitales que éstos necesitan para hacer su trabajo de la manera más eficaz.

Para las empresas, probablemente se necesitó algo como la pandemia para que probaran esta mejor manera de hacer las cosas. Pero, como con tantas otras cosas de la COVID-19, ahora que hemos visto la luz, que hemos experimentado esa mejor manera de tener acceso remoto, cualquiera que piense que podríamos volver a nuestros enfoques previos a la pandemia se estaría engañando a sí mismo.

Mark: Eso tiene sentido. Hemos definitivamente visto más ventas y un mayor interés de las empresas más grandes desde el cierre debido a la COVID-19.

Ryan: Eso me recuerda otra forma en que Splashtop realmente se distingue. Sé que tú y los otros tres fundadores son demasiado humildes para decir esto, pero son increíblemente técnicos. No es como si hubiesen armado algunas tecnologías al azar y le hubiesen puesto una interfaz de usuario, algo que, desafortunadamente, sucede en el caso de muchas empresas de software.

El equipo de Splashtop ha desarrollado realmente, desde el principio, un sistema que opera de forma segura a través de algunos retos técnicos muy difíciles.

Como inversor, una de las cosas que me entusiasman es que esencialmente han cavado una gran fosa que será muy difícil de cruzar para otros. Es decir, será muy difícil para alguien replicar lo que Splashtop ha desarrollado. Esto no ocurre con muchas empresas de capital riesgo.

De esa manera, Splashtop es como Zoom. Muchas otras herramientas de videoconferencia tienen video y voz. Pero parte de la magia de Zoom es que pasan tanto tiempo escribiendo el código de bajo nivel para su aplicación que se ejecuta en nuestras computadoras, que hace que su rendimiento de video sea mucho mejor que el de sus competidores.

No es que sea imposible para alguien hacer lo que Splashtop ha hecho. Pero hay mucha magia técnica detrás de su enfoque de acceso remoto. Esa profundidad de la tecnología puede no ser obvia para muchas de las personas que sólo usan y a las que les gusta el software, pero ese nivel de profundidad es lo que lo hace tan robusto y le permite funcionar tan bien.

Mark: Bueno, definitivamente hemos trabajado mucho en nuestra tecnología, y seguimos invirtiendo en mejorarla, todo el tiempo. Tenemos la suerte de que los cuatro fundadores compartimos la misma visión y el mismo nivel de compromiso con lo que intentamos conseguir.

Ryan: En realidad, ¡creo que la relación estrecha de los cuatro fundadores es una de las superpotencias de Splashtop! Es raro encontrar cuatro fundadores que hayan estado juntos tanto tiempo (En su caso, desde sus días de universidad en el MIT, donde todos eran estudiantes de ingeniería eléctrica e informática) y que realmente funcionan más como una familia.

Mark: Los cuatro crecimos en California como hijos de padres inmigrantes taiwaneses. Así que, aunque no nos conocimos hasta el MIT, partíamos de una cultura y una educación compartidas. Tratamos a todos los empleados de Splashtop como parte de nuestra familia, y ese enfoque es una gran razón del éxito del equipo.

Ryan: Esa estrecha sincronización, junto con las habilidades tecnológicas del equipo, sea probablemente responsable de otra cosa que me impresiona de Splashtop: su determinación y resistencia. A lo largo de los años, se han enfrentado a algunos retos de mercado bastante radicales y han tenido que cambiar completamente la dirección del negocio.

Esa combinación de la visión de ver un camino diferente, junto con las habilidades y el empeño para comprometerse de todo corazón con ese nuevo camino, es bastante especial. Ayuda a explicar el éxito de Splashtop hasta ahora, y me siento confiado, como inversor, en su éxito continuado.

Mark: Todos apreciamos mucho el apoyo que tú y Tae Hea (que es el cofundador de Storm) han dado a nuestro equipo a lo largo de los años. ¡Brindemos por logros aún mejores en el futuro!