Resuelve los problemas informáticos de tu familia con el acceso remoto

Estamos en vacaciones, lo que significa pasar tiempo con la familia. Para cualquiera que tenga familiares con problemas tecnológicos, eso significa semanas o incluso meses de preguntas y problemas guardados por resolver. No quieres aislarles del mundo exterior, pero tampoco quieres pasarte toda la visita ocupándote de su lista de tareas tecnológicas.

¿Y si le dijéramos que hay una forma de resolver sus problemas informáticos, a distancia, durante todo el año? Puede recuperar su tiempo y su alegría navideña con el acceso remoto Splashtop.

Una solución de acceso remoto le permite resolver problemas con —o para— sus padres en tiempo real. Esto pone fin a las confusas y a menudo desagradables llamadas telefónicas en las que alguien intenta explicarle lo que va mal sin tener el lenguaje necesario para hacerse entender.

Aunque algunos sistemas operativos ofrecen opciones de acceso remoto integradas, hay razones para ahorrar en vacaciones y utilizar en su lugar una herramienta como Splashtop.

Ups, la abuela usa un sistema operativo diferente

Cuando toda su familia utiliza dispositivos similares, puede ser fácil ayudar porque tanto Windows como Mac tienen herramientas de acceso remoto integradas. Pero ¿qué ocurre cuando la abuela se niega a cambiar de sistema porque está acostumbrada al que tiene desde los años 90? Una herramienta de acceso remoto específica, como Splashtop, le permite acceder a los dispositivos de la familia a través de múltiples sistemas operativos y marcas.

Ponte al volante con el acceso remoto

Si alguna vez has intentado hablar con papá sobre un problema a través de FaceTime, probablemente habrás deseado poder manejar el dispositivo tú mismo. Con acceso remoto a su ordenador, ¡puedes! Se acabó: "Gira la cámara para que pueda ver la pantalla", "Espera, retrocede, necesitaba ver eso" o "No, no, tienes que pulsar el botón de la parte inferior de la pantalla". El fondo!" Cuando tienes acceso a su ordenador, puedes ver exactamente lo que necesitas ver y hacer clic exactamente donde necesitas hacer clic.

Ni siquiera tiene que estar en un ordenador. Splashtop le permite acceder de forma remota a ordenadores Windows y Mac desde su smartphone, tablet u otro ordenador. Lo único que tiene que hacer es instalar la aplicación Splashtop en los dispositivos a los que quiera acceder. Eche un vistazo a esta demo de Splashtop Business Access para ver lo fácil que es empezar.

Entre las prácticas características de Splashtop se incluyen:

Impresión remota

Transferencia segura de archivos

Vista de grupo

Seguridad robusta

Bonificación añadida: ¡también puede acceder a su propio ordenador durante las vacaciones desde cualquier dispositivo!

En caso de emergencia

En algunas situaciones, el acceso remoto con opción de acceso no supervisado es algo más que una comodidad. Supongamos que le han dado un poder para un tío suyo. Sin el acceso remoto, tendría que hacer un largo viaje en coche y un intento desesperado por encontrar la contraseña correcta para su cuenta. Con el acceso remoto, puede acceder a su ordenador desde su propio dispositivo en cinco minutos. Desde allí puede entrar en su cuenta bancaria y mantener su hipoteca al día.

Splashtop viene con características de seguridad incorporadas como MFA para asegurar que solo usted (y los usuarios autorizados) pueden acceder al ordenador remoto. Su seguridad es nuestra máxima prioridad.

Cuando los estafadores y los piratas informáticos hacen acto de presencia

Vivimos en un mundo en el que los estafadores se aprovechan no solo de los analfabetos tecnológicos, sino también de todo el mundo. Y sí, una solución de acceso remoto puede incluso ayudar a proteger a aus padres contra algunas de esas estafas. Cuando tiene acceso remoto a su ordenador, puede instalar un bloqueador de virus y compartir de forma segura archivos importantes directamente con ellos en lugar de hacerlo por correo electrónico o por USB. Con el aumento de la ciberdelincuencia en general, es importante garantizar la seguridad de sus seres queridos.

Excelente servicio de atención al cliente (para cuando sea usted quien necesita ayuda)

Como servicio técnico de la familia, sabe que a veces las cosas no funcionan como estaba previsto y que usted también necesita algo de ayuda extra. Cuando eso sucede, usted quiere un producto bien respaldado con un servicio de atención al cliente de fácil acceso. Splashtop está aquí para usted con el mejor soporte al cliente de su clase. Le ayudaremos a resolver cualquier problema y estará bebiendo ponche de huevo en un santiamén.

Regale a su familia (y a usted mismo) el acceso remoto

Incluso cuando sus padres u otros miembros de la familia son bastante expertos en tecnología, siguen buscando su ayuda cuando tienen un problema. Por muy práctico que sea "¿has probado a apagar y encender de nuevo?", a veces el problema es más avanzado. Para todo, desde el intercambio de archivos hasta la impresión remota, Splashtop está para ayudar. Ahorre a todos el dolor de cabeza este año y regale a su familia el acceso remoto.

Ahórrate quebraderos de cabeza estas fiestas, ¡prueba Splashtop Business Access hoy mismo!

Prueba gratuita