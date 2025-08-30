¿Es la solución de acceso remoto de última generación la respuesta a nuestra nueva normalidad?

"En lugar de recaer en la suposición de que la VPN tradicional es el enfoque por defecto, las empresas interesadas en que sus empleados trabajen con éxito desde casa, a largo plazo, se deben a sí mismas buscar y evaluar plataformas de acceso remoto escalables y de nueva generación," dijo el director general de Splashtop, Mark Lee, en una reciente columna de consejos de expertos para los miembros del Consorcio Cutter .
En el artículo, Mark explicaba además por qué las VPN son problemáticas, cómo pueden -y deben- sustituirse, por unas soluciones de acceso remoto cloud que permitan a las empresas tener éxito a largo plazo: "Estas soluciones de acceso remoto basadas en cloud pueden ofrecer una mayor productividad, seguridad, cumplimiento, flexibilidad y rentabilidad a la carta que pueden ayudar a las organizaciones a alcanzar el éxito a largo plazo."
Con tantas soluciones de acceso remoto por ahí, ¿cómo se elige la correcta? Hemos resumido a continuación lo que necesita saber.
He aquí cómo debe ser una solución fiable de acceso remoto de nueva generación:Y éstas son las principales características que debe incluir una solución de acceso remoto de nueva generación:
La capacidad de escalar rápida y fácilmente a miles de usuarios/dispositivos, sin atrasar el tráfico y obstaculizar la productividad de los usuarios.
Compatibilidad con BYOD para que los trabajadores a distancia no necesiten depender de los dispositivos emitidos por la empresa para trabajar de forma segura desde casa o desde cualquier lugar.
Apoyo a la autenticación multifactorial y a la autenticación de dispositivos para una seguridad sólida.
Cifrado de todo el tráfico de red, la grabación y el monitoreo de sesiones remotas.
La capacidad de automatizar la infraestructura y las actualizaciones de software de los puntos finales.
Vigilar la seguridad y el cumplimiento.
Compatibilidad con SSO para hacer cumplir la política de contraseñas de la compañía a través de los servicios de directorio.
La capacidad de la TI de acceder fácilmente información de auditoría, el registro de sesiones, la gestión de la transferencia de archivos (es decir, la capacidad de desactivar y activar la transferencia de archivos) y otros controles de gestión.
Alto rendimiento y facilidad de uso.
Una experiencia de acceso remoto consistente en los sistemas operativos y dispositivos más populares.
Un modelo de suscripción bajo demanda y servicios de pago por uso.
Afortunadamente, Splashtop satisface todas estas necesidades. Nuestras soluciones de acceso remoto están diseñadas específicamente para que las empresas puedan resolver sus necesidades de trabajo desde casa a largo plazo. Obtén más información aquí.