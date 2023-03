Cómo los equipos de TI pueden beneficiarse de la implementación de operaciones desde cualquier lugar

Según Gartner, las operaciones desde cualquier lugar se encontraban entre las principales tendencias tecnológicas estratégicas para 2021. Si bien la pandemia impulsó el concepto y la práctica de las operaciones desde cualquier lugar, Gartner dice que las operaciones desde cualquier lugar serán más necesarias una vez que la crisis de la pandemia disminuya.

Las operaciones desde cualquier lugar representa un modelo para organizar un equipo de TI para prestar asistencia a una plantilla laboral distribuida. Implica tecnologías de implementación de TI para ofrecer lugares de trabajo remotos seguros; prestar asistencia a los empleados, clientes y socios; e implementar virtualmente productos y servicios desde cualquier lugar.

El informe de Gartner señaló que las empresas se enfrentarán a nuevas expectativas de los clientes y necesidades de transformación digital en el periodo pospandemia. Los analistas escribieron: "Los directores de TI deben adoptar un modelo operativo comercial de operaciones desde cualquier lugar para llegar a los clientes en cualquier lugar, capacitar a los empleados en cualquier lugar y ofrecer servicios comerciales en cualquier lugar".

El acceso remoto moderno es un componente primordial de las operaciones desde cualquier lugar

Una solución moderna de acceso remoto, como Splashtop, sirve como la base ideal para comenzar con una estrategia de operaciones desde cualquier lugar. El motivo es muy sencillo. Splashtop Enterprise incorpora asistencia desde cualquier lugar, seguridad avanzada para lugares de trabajo remotos e integración con soluciones complementarias populares, lo que amplía las ventajas de tener una plantilla laboral distribuida.

Estas capacidades coinciden a la perfección con las recomendaciones de operaciones desde cualquier lugar de Gartner para los directores de TI responsables de la infraestructura, las operaciones y la administración de la nube, que incluyen:

Convertir el plano digital en la experiencia predeterminada y el teletrabajo en el modelo por defecto

Priorizar el acceso seguro

Ofrecer una experiencia digital fluida en espacios físicos y virtuales al permitir flujos de trabajo independientes de la ubicación

El resultado final, dice Gartner, es que la combinación de experiencias virtuales y físicas derivará en una mayor productividad de la plantilla laboral y el alcance al cliente.

"Un modelo operativo eminentemente digital y remoto permite una mayor eficiencia operativa, mejora la productividad de los trabajadores y permite el acceso a una plantilla laboral diversa y distribuida geográficamente". - Gartner.

4 beneficios de implementar las operaciones desde cualquier lugar

Con la predicción de Gartner de que el 40 % de las empresas implementará operaciones desde cualquier lugar para 2023, vale la pena revisar los beneficios proyectados con un poco más de detalle.

Beneficio #1: Productividad de los empleados y satisfacción laboral.

Las empresas que ofrecen una opción de teletrabajo (habilitada por el acceso remoto y la asistencia informática remota) han logrado ganancias de productividad impresionantes en los últimos años. Las personas se han dado cuenta durante la pandemia de que valoran mucho la conciliación entre el trabajo y la vida personal. El acceso remoto seguro les permite realizar su trabajo y ofrecer asistencia a los clientes desde cualquier lugar.

También cabe destacar que las operaciones desde cualquier lugar pueden ampliar tus capacidades de contratación de empleados. Tener lugares de trabajo remotos y robustos hace que sea mucho más fácil para tus reclutadores de recursos humanos contratar al mejor personal para satisfacer sus necesidades, independientemente de dónde se encuentren.

Beneficio #2: Asistencia informática remota personalizada ininterrumpida para empleados y clientes.

Splashtop Enterprise te permite personalizar la aplicación de asistencia con tu identidad corporativa al mismo tiempo que ofrece asistencia informática supervisada y no supervisada. La asistencia no supervisada permite a los técnicos de TI prestar asistencia a cualquier empleado en cualquier momento, incluso cuando no estén frente a su ordenador. La asistencia supervisada les ofrece a tus empleados asistencia informática instantánea en cualquier dispositivo, incluidos los dispositivos que proporciona la empresa.

Prestar asistencia a los clientes se vuelve mucho más fácil cuando los gerentes de cuenta, la asistencia de TI, el servicio de atención al cliente y los profesionales de ventas están ubicados estratégicamente por todo el mundo. Las funciones del servicio de ayuda dentro de Splashtop te permiten mantener un equipo de asistencia bien organizado y distribuido. Las solicitudes de los clientes se pueden derivar al técnico adecuado y se puede recurrir a los expertos siempre que se necesiten niveles de asistencia más altos. Las funciones avanzadas de administración de equipos hacen que sea seguro y fácil para los informáticos prestar una asistencia efectiva a clientes, asociados y compañeros de trabajo.

Beneficio #3: Mejor colaboración y productividad.

Casi que sobra decirlo, pero, cuando los usuarios pueden acceder al ordenador, los datos y las aplicaciones de su oficina de forma ininterrumpida, la colaboración mejora.

Por ejemplo, un estudio de producción está trabajando con un plazo ajustado para entregar el vídeo de un cliente. Pero, en última instancia, el vídeo final aún debe procesarse durante varias horas más, y esto no supone ningún problema con el acceso remoto. El jefe del proyecto puede salir de la oficina a su hora y enviar de forma remota el archivo de vídeo completo más tarde esa misma noche. El cliente está satisfecho con la entrega a tiempo y el jefe del proyecto logra una conciliación entre el trabajo y su vida personal.

Beneficio #4: Operaciones rentables y rápidas.

Las universidades, los gobiernos y las empresas se han dado cuenta de que la transformación digital es fundamental para su éxito a medio y largo plazo y su posición competitiva en el mercado. Sin embargo, muchas empresas han tenido dificultades para lograr avances a corto plazo que respalden objetivos amplios de transformación digital a largo plazo.

Una solución de acceso remoto moderna supera esos escollos. El departamento de informática puede instalar Splashtop en cuestión de días, incluso horas, y comenzar a ver resultados inmediatos. Esto se debe a que Splashtop ofrece soluciones listas para usar que se adaptarán perfectamente al entorno del que ya dispongas. Para averiguar lo sencillo que es, lee estas dos historias de éxito de clientes: BDP ofrece a los usuarios acceso remoto en 48 horas y TechCastles permite la producción remota de películas de forma rápida.

Conclusión: Comienza de manera inteligente y aspira al panorama de las operaciones desde cualquier lugar

Los grandes avances como la transformación digital ocurren paso a paso, pero es más fácil lograrlo con las soluciones adecuadas. Los directores de TI que han intentado "conseguir lo imposible" con soluciones complejas han pagado el precio con instalaciones desastrosas y la consecuente insatisfacción de los clientes/empleados. Es por eso que el acceso remoto moderno sirve como la base ideal para tu estrategia de operaciones desde cualquier lugar. Es rápido, fácil y altamente rentable; transformando la experiencia del cliente y del empleado para mejor en un corto periodo de tiempo.

