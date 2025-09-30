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Female business owner, accompanied by her dog, using Splashtop's remote access to work from home on a couch during the pandemic

Extendiendo las capacidades de WFH en medio de COVID19 | Un caso de estudio de Splashtop

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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"Quizás lo que importa al fin y al cabo no es quién nos deprime, sino quién nos levanta." Esta cita de Kate Dicamillo pone de relieve en qué deberían centrarse las empresas en estos tiempos difíciles: tender una mano amiga. Y eso es lo que hemos estado haciendo en Splashtop. Nos alegra ver que muchos de nuestros clientes también hacen lo mismo. Hoy destacamos a uno de ellos: My IT Indy, un MSP líder en Plainfield, Indiana.

Logo featuring a gray Indianapolis skyline outline with My IT Indy written below; My and Indy are in orange script, and IT is in bold, gray block letters.

Ayudando a las empresas de Indiana a lograr resiliencia mediante la ampliación de las capacidades de WFH durante la crisis de COVID19

Ryan Grimes, presidente de My IT Indy, explica cómo durante la crisis del COVID-19, su empresa utilizó Splashtop Remote Access para permitir que las pequeñas empresas de Indiana siguieran funcionando desde la seguridad de sus hogares.

A smiling man with short dark hair and glasses, wearing a blue collared shirt with a red logo, stands with arms crossed beside a blue panel displaying a testimonial about Splashtop from Ryan Grimes, President of My IT Indy.

Ryan dice que "Cuando COVID19 llegó a la comunidad de Indiana, la mayoría de los negocios que podían trabajar desde casa, lo hicieron inmediatamente".

Sin embargo, explica además que "aunque muchas otras empresas tenían el potencial de moverse a distancia, no sabían cómo hacerlo".

Grimes dice que para avanzar durante los tiempos difíciles, tenemos que ser positivos, y cree confiadamente que su empresa podría ser "la calma en la tormenta".

Además, subraya que "esta situación es la que es, y la forma en que reaccionemos ante ella determinará cómo saldremos de ella. "

Mi IT Indy decidió embarcarse en una misión: Asegurarse de que los clientes pudieran prepararse para trabajar desde casa para asegurar la continuidad del negocio.

Con muchas soluciones WFH en el mercado que dicen ser las mejores, My IT Indy tuvo que pasar algún tiempo evaluando varias opciones. Ryan dijo que su compañía estaba planeando ampliar estas capacidades sin costo alguno. Por lo tanto, las soluciones para trabajar desde casa no sólo tenían que ser fiables, sino también accesibles.

A lo largo de los años, la empresa de Grimes había utilizado diversas herramientas para que su propio personal pudiera trabajar desde casa. Estas herramientas habían sido compradas, integradas en otros sistemas, o habían subido de precio desmesuradamente.

Cuando My IT Indy encontró Splashtop Remote Access, cumplía con todos los requisitos para sus necesidades:

  • Precio razonable: los precios de Splashtop costaron a partir de solo $6 al mes, lo que representa hasta un 80 % en ahorros de otras soluciones como VPN/RDP, TeamViewer o LogMeIn. Y para amortiguar la incidencia del COVID19, Splashtop tampoco ha tenido un historial de aumentos de precios como otros proveedores de acceso remoto.

  • Ha funcionado en múltiples dispositivos: Splashtop se puede usar en ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y funciona con los sistemas operativos Windows, Mac, Linux, iOS y Android.

  • Seguro: el acceso remoto de Splashtop viene con verificación de dos factores y protección con TLS, seguridad de contraseña de varios niveles, pantalla en blanco, bloqueo automático de pantalla, tiempo de inactividad de la sesión, notificación de conexión remota y muchas otras funciones que lo convierten en una solución de acceso remoto segura y fiable.

  • Fácil de usar e implementar:los usuarios pueden comenzar en 4 simples pasos.

Lee el caso práctico completo de My IT Indy aquí. 

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