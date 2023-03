Cómo está redefiniendo las empresas la computación cloud en el trabajo

El cloud computing en el lugar de trabajo está cambiando la forma en que se hacen los negocios, variando el paisaje donde todo tiene lugar. Al operar desde la cloud, las empresas de cualquier tamaño son capaces de competir con sus rivales de maneras que antes eran inimaginables. Esto se reduce a una disminución de los gastos de capital y los gastos generales, junto con una mejora de la velocidad de llegada al mercado, lo que permite satisfacer las expectativas de los clientes.

En la última década, la tecnología ha permitido a las empresas de nueva creación alterar las industrias tradicionales (el declive de Blockbuster es una historia reveladora de un líder del mercado que no se movió lo suficientemente rápido ante la innovación mientras la distribución de vídeo se trasladaba a la cloud). En consecuencia, parece que el mejor consejo que podemos dar teniendo en cuenta la historia reciente es: no sea Blockbuster. Y con ello nos referimos a que su negocio no puede permitirse el lujo de subestimar el ritmo de la cloud.

Innovar para competir

No importa el tamaño de su organización o la industria en la que trabaje: mantenerse al día con las últimas innovaciones es esencial para seguir siendo competitivo. Eso nos lleva al futuro del lugar de trabajo. Su lugar de trabajo y cómo funciona es clave para casi todo lo demás en sus operaciones comerciales.

En términos generales, las empresas se esfuerzan por alcanzar objetivos como la velocidad, la accesibilidad y la flexibilidad. Sus clientes esperan utilizar sus servicios y comprar sus productos desde cualquier lugar, lo que resulta en una experiencia óptima para el cliente. Sus empleados desean idealmente un ambiente de trabajo flexible que no sólo ayude a su productividad, sino que también les permita realizar su trabajo en sus propios términos. Los empleadores quieren que los miembros de su equipo puedan satisfacer las demandas de los clientes y que se diviertan haciéndolo (el compromiso de los empleados impulsa los beneficios). Un enfoque crítico que las organizaciones pueden adoptar para satisfacer ambos tipos de demandas es la adopción del cloud computing.

Echemos un vistazo a varias formas en que la cloud está redefiniendo los lugares de trabajo mediante la transformación de la infraestructura de TI y ofreciendo un uso más eficiente de los recursos informáticos.

Mayor flexibilidad

Cuando sus empleados no están obligados a trabajar desde sus escritorios, pueden trabajar con un horario que complementa sus rutinas individuales. A su vez, sus niveles de productividad aumentan beneficiando el resultado final de la organización. Trabajar en la cloud permite a sus empleados acceder a sus documentos y archivos desde cualquier dispositivo, ya sea un smartphone, una tableta o un portátil, en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que no sólo fomentará la colaboración en su empresa, sino que también la impulsará.

Mejor colaboración

El cloud computing hace que la colaboración empresarial sea un reto más alcanzable, tanto en la oficina como de forma remota. Gracias a la naturaleza verde de la cloud, usted siempre está trabajando con las últimas tecnologías disponibles. A medida que los datos de la empresa se almacenan centralmente, puede dar acceso a múltiples empleados, equipos y terceros para ver y editar sus archivos. En Office 365, Skype for Business hace la colaboración aún más personal y eficiente. Ahora no solo puede acceder y enviar mensajes instantáneos, también puede hacer llamadas de conferencia directamente desde Microsoft Word. Su equipo puede trabajar fácilmente en archivos juntos mientras la cloud los guarda automáticamente para que puedan ver y seguir trabajando a través de sus dispositivos móviles en cualquier momento en el futuro.

Procesos más inteligentes

Un efecto secundario del cloud computing ha sido el aluvión de datos e información que las organizaciones pueden utilizar para evaluar sus procesos comerciales. Los sistemas en la cloud permiten la recopilación, el seguimiento y el análisis fiables de datos importantes que pueden ayudar a las organizaciones a actualizar o sustituir los procesos para obtener un mejor rendimiento. Esto permite que el lugar de trabajo funcione de manera más eficiente y que se asignen a los empleados los trabajos y funciones adecuados.

Otra solución para redefinir cualquier lugar de trabajo moderno

La forma en que la informática cloud está redefiniendo el lugar de trabajo es impresionante. Sin embargo, hay trabajos que el cloud simplemente no puede hacer. Ahí es donde entra en juego el software de acceso remoto. Las soluciones de escritorio remoto, como Splashtop, ofrecen a tus empleados la mejor forma de ampliar su escritorio y sus aplicaciones. Además, es relevante tanto si tu infraestructura informática está en cloud como si está en las instalaciones. En cualquier caso, las soluciones de escritorio remoto conducen a lugares de trabajo más dinámicos.

En la cloud, tus empleados pueden acceder a sus archivos desde cualquier lugar. Con Splashtop, pueden acceder a su escritorio específico y a todo lo que contiene y controlarlo desde cualquier lugar. Esto es útil en muchas situaciones. Por ejemplo, como miembro de un equipo de TI, es posible que tengaa que ayudar a un colega o a un cliente a resolver un problema informático específico aunque esté a kilómetros de distancia. Puede conectarse fácilmente a su ordenador sin tener que navegar por las llamadas de conferencia ni compartir la pantalla, lo que puede ralentizar el proceso. Tal vez el centro de datos de su compañía, ubicado en Malasia, necesita que sus servidores sean administrados, pero usted está en Los Ángeles para una conferencia.

Todo lo que tiene que hacer es conectarse y ponerse a trabajar. Lo mismo puede decirse de la realización de tareas administrativas: poder conectarse a un ordenador específico desde cualquier lugar puede ser una forma inestimable de ahorrar tiempo o de cumplir con un plazo ajustado.

Sin duda, la cloud está redefiniendo el lugar de trabajo. Sin embargo, todavía hay tareas y tiempos que requieren software de escritorio remoto para hacer el trabajo.

Para obtener más información sobre cómo el software de acceso al escritorio remoto puede ayudar a hacer más eficiente su lugar de trabajo, póngase en contacto con nosotros en Splashtop hoy mismo.