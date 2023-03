Los arquitectos pueden trabajar desde casa, y lo están haciendo... con Splashtop

"Los arquitectos no pueden trabajar desde casa" afirma un artículo reciente de la revista británica Architect's journal.

"Las empresas no tienen suficientes portátiles; es difícil coordinar los dibujos CAD desde casa -si es que tienes CAD en casa, ya que las licencias son muy caras-; necesitas poder imprimir cosas y esbozar ideas en colaboración; aunque haya portátiles de trabajo disponibles, no podrás utilizar Revit," dijeron los arquitectos del UK Architect's Journal.

Esto dio lugar a un debate bastante acalorado en twitter. Creemos que lo que el artículo quería decir no es que los arquitectos no puedan trabajar desde casa, sino que no pueden hacerlo sin la configuración o las herramientas adecuadas.

¿Cómo pueden los arquitectos acceder a Revit o a otro software que requieren recursos/procesamientos avanzados de forma remota?

¿Cómo pueden trabajar desde casa como si estuvieran en la oficina?

Como líder en soluciones de acceso remoto, conocemos las respuestas a esta pregunta: con Splashtop Remote Access Solutions.

Pero no se quede solo con nuestras palabras. Tenemos una historia que lo respalda.

Cómo una firma líder dirigida por arquitectos permitió a 1350 empleados trabajar desde casa en 48 horas

BDP, un estudio internacional e interdisciplinar de arquitectos, diseñadores, ingenieros y urbanistas, consiguió que todos sus empleados trabajaran a distancia en 48 horas con las soluciones de acceso remoto Splashtop.

La empresa tenía retos similares a los mencionados anteriormente:

>¿Tendrían los empleados un ordenador personal al que pudieran conectarse desde casa, o sólo tendrían un portátil de la empresa?

>¿Cómo podría BDP mantener todo estable, incluyendo el uso de software como Revit?

Además de estos desafíos, había un sentido de urgencia debido a COVID19.

BDP tenía una plantilla de unos 1.350 empleados en 16 ubicaciones de todo el mundo, que ya contaban con 650 usuarios de ordenadores portátiles, y todos ellos podían conectarse a la red de BDP mediante Microsoft Direct Access, lo que permitía trabajar día a día desde cualquier lugar. Sin embargo, aunque este sistema funcionó con éxito para la mayoría de los arquitectos de software utilizados, no funcionó para Revit. Además de Revit, BDP tenía más de 400 títulos de software distintos que debían instalarse en la máquina de cada usuario si querían utilizarlos para trabajar a distancia.

"Habría sido una tarea imposible instalarlos todos de forma nativa, ya que muchos no funcionaban en absoluto cuando estaban fuera de las redes LAN," dijo Alistair Kell, director y responsable de tecnologías y procesos de la información de BDP. También habría sido bastante costoso adquirir tantas licencias adicionales para 400 títulos de software.

Y entonces fue cuando Splashtop entró.

Splashtop: Una solución de acceso remoto fiable, segura, fácil de usar y que no rompe la banca.

Splashtop Business Access permitió a 1.350 arquitectos de la BDP acceder remotamente a sus máquinas de trabajo como si estuvieran sentados frente a ellas. Así que ya no era necesario instalar ningún software en los portátiles, y el trabajo remoto podía ser habilitado más rápido.

El equipo de TI en BDP desplegó el Splashtop streamer en todas las máquinas y tuvo personal en cada lugar asociando los empleados con los identificadores de las máquinas y apoyando en el registro a

Splashtop, mientras que un grupo central alineaba a los usuarios con sus PCs de trabajo.

Todo este proceso tomó una semana, y una vez que la BDP anunció que necesitaba ir totalmente a distancia, sólo tomó 48 horas para hacer la compañía a distancia.

BDP utiliza ahora Splashtop Business Access en todas sus sedes, desde Toronto hasta el Reino Unido, MENA, India y China. Puedes leer la historia completa de BDP aquí.

La próxima vez que oigas a alguien preguntar si los arquitectos pueden trabajar desde casa, ya sabes la respuesta: Con Splashtop y la configuración adecuada, pueden.

