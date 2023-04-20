Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

Mejora tu seguridad con Splashtop Antivirus
Como inestimable cliente de Splashtop, ya has confiado en nosotros para tus necesidades de asistencia informática y acceso remotos. Ahora, disfruta de la protección integrada con Splashtop Antivirus, de Bitdefender, para proteger tus dispositivos.
Comienza en solo unos pocos pasos
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Compra Splashtop Antivirus directamente en tu portal.
Navegar:
Ve a Administración > Antivirus o Administración > Seguridad de puntos finales para comenzar.
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Selecciona los ordenadores o grupos de ordenadores en los que quieres instalarlo. Luego, haz clic en Acciones > Instalar software antivirus.
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Funciones avanzadas para mantener tu seguridad
Protección en tiempo real
Disfruta de la tranquilidad de que tus dispositivos se mantienen seguros de forma permanente, con un control activo que evita que los virus, el malware y otras amenazas causen daños.
Análisis antimalware
Experimenta un entorno de dispositivos seguro y sin riesgos, gracias a las capacidades integrales de exploración y detección de Bitdefender que neutralizan de forma eficaz una amplia gama de malware.
Programación de análisis y configuración de exclusiones
Maximiza la productividad y el rendimiento del sistema al personalizar tus análisis de seguridad, lo que te permite programarlos en momentos que te vengan bien y establecer exclusiones para archivos o carpetas específicos, lo que garantiza experiencias de trabajo perfectas e ininterrumpidas.
Seguridad del tráfico web
Navega con confianza en Chrome, Firefox y otros navegadores, ya que nuestra seguridad mejorada del tráfico web filtra y analiza el tráfico para protegerte de la suplantación de identidad, los sitios web maliciosos y otras posibles amenazas en internet.
Por qué elegimos Bitdefender
La colaboración de Splashtop con Bitdefender ofrece una solución antivirus de primer nivel que ofrece a los clientes funciones de protección integrales para una experiencia digital segura. Benefíciate de la protección en tiempo real, el control avanzado de amenazas, el análisis antimalware y la seguridad del tráfico web, todo adaptado a tus necesidades con programación de análisis personalizable y configuración de exclusiones.